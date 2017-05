St. Blasien Der St. Blasier Musikfrühling bietet viel Unterhaltung und auch Informationen

Der Werbe- und Aktivkreis hat für den St. Blasier Musikfrühling ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, am Sonntag haben zudem die Geschäfte geöffnet.

Viel Unterhaltung, nicht nur musikalischer Art, und jede Menge Informationen werden am kommenden Wochenende, 6. und 7. Mai, in der Domstadt St. Blasien geboten: Der Werbe- und Aktivkreis hat für den St. Blasier Musikfrühling ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, die Geschäfte laden zudem zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Das Wochenende startet am Freitag mit dem Wochenmarkt, um 15 Uhr steht eine Domführung auf dem Programm. So richtig stöbern lässt es sich am Samstag beim Antik- und Trödelmarkt, der erstmals nicht in der Todtmooser Straße und im Kurgarten, sondern auf dem Domplatz stattfindet. Nach den Gottesdiensten in Dom (10 Uhr) und in der evangelischer Christuskirche (10.30 Uhr) steht dann Musik im Mittelpunkt des Sonntags. Um 11 Uhr sind Stadtmusik und Jugendkapelle bei einem Frühschoppenkonzert im Kurgarten zu hören. Auf den Straßen der Domstadt gastieren ab 12 Uhr verschiedene Musikgruppen. Das Ensemble Jejumi aus St. Peter und das Jenz Hagen Ensemble treten in der Hauptstraße auf.

Quer durch alle musikalischen Stilrichtungen entführt dann Alois Wiehl seine Zuhörer in der Todtmooser Straße, Dirk Schnieper agiert gleich auf mehreren verschiedenen Instrumenten auf dem Sparkassenvorplatz, Franky-Music ist hingegen vor dem Café Aich zu hören. Zeitgleich treten außerdem die Tanzgruppen Dance for Fun und Mixtura Unica auf und bieten neben Musik auch etwas fürs Auge. Für Kinder ist dann ab 12 Uhr einiges geboten. Unterhaltung mit dem Kucky-Team der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, ein Kinderkarussell, Bungee-Trampolin, Hüpfburg und andere Attraktionen sollen für Abwechslung sorgen.

In der Sparkasse ist eine Puppenbühne zu Gast, um 14.30 Uhr zeigt Zauberer Pfiffikus dann verblüffende Zauberkunststücke für die kleinen Zuschauer.

Neben der abwechslungsreichen Unterhaltung für alle Altersklassen wird zudem eine ganze Menge an Informationen geboten. Eine Immobilienmesse wird es auf dem Sparkassenvorplatz geben. Die AOK und der Energiedienst werden mit ihren Informationsständen vor Ort sein und den Festgästen ihre Leistungen vorstellen. Fünf Händler mit sieben Marken präsentieren ab 11 Uhr bei der großen Autoschau in der St. Blasier Hauptstraße die neuesten Modelle. Und auch der Antik- und Trödelmarkt wird fortgesetzt. Und nicht zuletzt sei genannt: Ab 11 Uhr öffnen die St. Blasier Geschäfte ihre Türen, laden zu einem Einkaufsbummel ein und halten für die Kunden so manches Schnäppchen bereit.

Auf das Entenrennen wird der eine odere andere Festbesucher allerdings vergeblich warten, denn darauf verzichten die Veranstalter beim Musikfrühling in diesem Jahr. Für die Verpflegung der Gäste sorgen die Guggenmusik Neonröhrer und der Skiclub St. Blasien. Der Werbe- und Aktivkreis wird an seinem Sektstand Prickelndes anbieten. Im Rahmen des St. Blasier Musikfrühlings lädt der Förderverein Sanagarten die Interessierten dazu ein, sich vor Ort über den Stand der Sanierung des früheren Sanatoriumsgartens zu informieren. Dort wird es mit einem Gutschein des Werbe- und Akivkreises auch ein Glas Sekt geben.