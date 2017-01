Menzenschwand Der Neujahrsempfang in Menzenschwand ist geprägt vom Aufbruch in das neue Jahr und von einem Abschied

Der Neujahrsempfang in Menzenschwand ist geprägt vom Aufbruch in das neue Jahr und von einem Abschied

Beim Neujahrsempfang in Menzenschwand blicken Ortsvorsteher und Bürgermeister auf die Pläne der Verwaltung für 2017. Der vielfach engagierte Peter Blumauer verlässt den Ort und zieht an den Bodensee.

Menzenschwand (cr) Beim Neujahrsempfang im Kurhaus Menzenschwand blickten Ortsvorsteher Joachim Gfrörer und Bürgermeister Rainer Fritz auf das Jahr zurück und erläuterten die Pläne für 2017. Unter anderem kündigte Gfrörer an, dass es an der Zeit sei, ein neues Baugebiet in Menzenschwand auszuweisen. Außerdem stand ein Abschied auf der Tagesordnung.

Während es draußen zaghaft schneite, thematisierten Bürgermeister und Ortsvorsteher den Wintersport, der für den Tourismus in Menzenschwand eine zentrale Rolle spielt. Rainer Fritz erklärte, dass noch einige Nebenbestimmungen für den Betrieb des Zeigerlifts von der Verwaltung abgearbeitet werden. Auch auf die fehlenden Einnahmen durch den Schneemangel Anfang 2016 ging der Bürgermeister ein: „Wir können lange über das Wetter diskutieren, ändern können wir nichts.“

Joachim Gfrörer ging auf die Wünsche Menzenschwands für die weitere Entwicklung ein, etwa die Weiterentwicklung der Skiarena Spießhorn oder die Planung eines Lifts Schwinbach-Mösle. „Ohne Einnahmen am Feldberg keine Investitionen. Wenn die Lifte nicht laufen, müssen wir die Handbremse anziehen“, sagte er. Aber Gfröer hatte auch noch andere Pläne für das neue Jahr auf Lager. So laufe bereits die Planung für den zwölften Menzenschwander Herbstmarkt, dessen Vorgänger im vergangenen Jahr der Ortsvorsteher als einen der Höhepunkte in Menzenschwand bezeichnete.

Und auch für ein neues Baugebiet sei es Zeit, sagte der Ortsvorsteher. Zur Teilnahme am Melap-Programm habe man sich verpflichtet, für fünf Jahre keine neuen Baugebiete auszuweisen und sich stattdessen auf die vom Programm geförderte Innenentwicklung zu konzentrieren. „Das ist auch ganz gut gelaufen“, so Gfrörer. Nun aber solle ein neuen Gebiet entwickelt werden. Badwiese 2 soll sich von der Stichstraße beim Anwesen Isele durchziehen bis zur Sparkasse. Allerdings, so betonte Joachim Gfrörer, befänden sich 60 Prozent der Grundstücke dort in privater Hand, mit diesen Eigentümern gelte es ins Gespräch zu kommen: „Es geht nur, wenn die mitziehen.“ Wenn es nicht gelinge, neuen Baugrund bereitzustellen, werde Menzenschwand wie viele andere Schwarzwaldorte ein alterndes Dorf, dem die jungen Familien fehlten.

Auch das Kartellverfahren zu den Forstbetriebsgesellschaften und den Tourismus sprach der Ortsvorsteher als zentrale Punkte für Menzenschwand an. Er wünschte sich, dass die Infrastruktur durch gezielte Maßnahmen erhalten bleibe, und damit auch die Arbeitsplätze vor Ort. Zum Schluss des offiziellen Teils erteilte Joachim Gfrörer Peter Blumauer das Wort. Dieser wollte sich offiziell von Menzenschwand und den Menzenschwandern verabschieden, da die Liebe ihn gerufen habe und er nun daher an den Bodensee ziehen werde. Zehn Jahre hat Blumauer in Menzenschwand gelebt und sich in dieser Zeit vielfältig ehrenamtlich engagiert, etwa bei den Sommerwerkstätten, der Veranstaltungsreihe Supp’Kultur oder der Arbeitsgruppe Tourismus.

Am liebsten, so Blumauer, würde er allen ein Geschenk geben oder sie zu einem großen Fest einladen. Aus Ermangelung an Zeit und Geld überreichte er stattdessen einen Menzenschwander Feuerwehrkübel aus Stoff an Michael Ehlert, ehemaliger Abteilungskommandant der Feuerwehrabteilung. Dieser habe ihm, so Blumauer, wertvolle Informationen gegeben über das Haus, in dem er in Menzenschwand wohnt. Blumauer bekam von Joachim Gfrörer ein gläsernes Wappen von Menzenschwand überreicht, verbunden mit der Hoffnung, seine neue Wohnung am Bodensee werde wohl auch das eine oder andere Fenster haben, an dem er das gute Stück aufhängen könne.