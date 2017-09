St. Blasien Der Internetshop My Blackforest ist nun auch ein stationärer Laden in St. Blasien

Unternehmen in der Region: Mit „My Blackforest“ wird aus einem Onlineshop auch ein stationäres Ladengeschäft. Der Laden bietet schwarzwaldtypische Produkte an.

Ein Einkaufserlebnis im Schwarzwaldambiente wird in Kürze das Angebot in der Domstadt erweitern: Ausgesuchte und ausgefallene, zumeist regionale Artikel, sind künftig im Geschäft „My Blackforest“ in der Albtalstraße 20 in den ehemaligen Räumen der Schreinerei Maier und Langecker erhältlich. Zunächst nur im Internet präsent, bieten Marion Bakker und Hans-Wilhelm Peters ihre Artikel nun auch vor Ort in einer besonderen Atmosphäre an.

Vom Internet zum Ladengeschäft – ein eher ungewöhnlicher Weg, den der Logistiker Hans-Wilhelm Peters und die Finanzbuchhalterin Marion Bakker aus Menzenschwand gegangen sind. Seit dem Jahr 2009 mit dem Internetshop „My Blackforest“ im Netz präsent, kam vor rund vier Jahre der Wunsch nach einem Ladengeschäft auf, denn der Eindruck von den Artikeln lasse sich einfach besser vor Ort vermitteln, war ihnen klar.

Zudem ließen sich einige Produkte im Internet schlecht verkaufen und die Retourenbearbeitung sei aufwendig, wussten sie aus Erfahrung. Bevor Marion Bakker und Hans-Wilhelm Peters ein eigenes Ladenlokal eröffnen konnten, dauerte es aber noch einige Jahre, denn die Suche nach einem geeigneten Objekt erwies sich als schwierig. Schließlich wurde man fündig und Anfang 2016 konnten die beiden Unternehmer das Anwesen in der Albtalstraße erwerben. Umfangreiche Arbeiten standen in der Folgezeit an, es galt, das Gebäude energetisch zu sanieren und die Brandschutzauflagen zu erfüllen.

Und auch ein Konzept musste entwickelt werden, denn das Geschäft sollte etwas Besonderes, geradezu Einmaliges im schwarzwaldtypischen Stil werden. Gemeinsam mit einer Firma aus Darmstadt wurde der Innenausbau geplant. In der Mitte des mit rund 600 Quadratmetern Verkaufsfläche großzügigen und übersichtlichen Raumes befinden sich mehrere Schutzhütten mit verschiedenen Artikeln. Teilweise ist der Boden mit Hackschnitzeln bedeckt, Bänke laden zum Verweilen und zum Genießen der Atmosphäre ein. Ein Hochsitz verleiht zusätzlich Authentizität. An den Seiten des Raumes befinden sich mehrere Präsentationsbereiche, abgegrenzt durch Trennwände.

Bei den Artikeln setzen Marion Bakker und Hans-Wilhelm Peters ebenfalls auf Regionalität. Ungewöhnliche, ausgefallene und teilweise originelle Designartikel, Strickmützen, Kleinmöbel wie beispielsweise Hocker mit Kissen im Bollenhutdesign, Wohnaccessoires, Kuckucksuhren und vieles mehr werden angeboten. Und der Mann, der schon alles hat, kann sich über einen Rennwagen mit Aufziehmotor und „Fahrzeugschein“ freuen. Ein Kaminofenstudio findet sich ebenso in den Räumen wie regionale Lebensmittel (zum Beispiel Schwarzwälder Schinken, Teigwaren, Marmeladen, Natursäfte). Eine ständige Erweiterung des Angebotes ist geplant.

Eine weitere Besonderheit weist „My Blackforest“ auf: Einen Kunstraum, in dem es regelmäßig wechselnde Ausstellungen geben soll (wir werden noch berichten). Auch wenn bis zur Eröffnung noch einiges zu tun bleibt, konnten sich Handwerker, Lieferanten und andere geladene Gäste vorab bei einem „Pre-Opening“ in den Geschäftsräumen umsehen. „Exzellent, was Sie hier präsentieren, eine Glanzleistung“, fasste Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter die Meinung der Versammelten zusammen und prophezeite: „Der Triumph wird unaufhaltsam sein.“ Im Hinblick auf die Bürgermeisterwahl stellte er schmunzelnd fest, einem neugewählten Bürgermeister könne nichts Besseres passieren, als einen neu belebten ehemaligen Leerstand als Morgengabe vor die Füße gelegt zu bekommen.