St. Blasien Der Gaudihans: 60 Jahre und kein bisschen weise

Seit 23. Januar 1957 besteht die Narrenzunft „Der Gaudihans“. Orientierung an historischer Person. Rückblick auf die Gründung.

St. Blasien (tm) Der 23. Januar 1957 war ein rechter Wintertag – gerade so wie jetzt, sechzig Jahre später. In der ehemaligen Kurverwaltung (heute Einwohnermeldeamt) im Rathaus trafen sich bedeutungsschwer und fast geheimnisvoll angesehene Männer des Städtchens zur Vorbereitung einer vielversprechenden Entbindung, die aber keine Sturzgeburt werden durfte. Fasnacht stand vor der Tür und der historische Ort sollte endlich bekommen, was andere längst hatten: Eine Narrenzunft und eine einprägsame Fasnetsfigur.

Fasnacht war natürlich kein Fremdwort in St. Blasien. Aber es fehlten der in eine Organisationsform gegossene und von einer Narrenzunft getragene Zündfunke und der möglichst viele närrische Bürger zusammenführende „Festkalender“. Es musste eine historisch belegte Person ausfindig gemacht werden. Historisch-wissenschaftliche Hilfestellung leistete der Heimatforscher und Schriftsteller Hans Matt-Willmatt, der das „Geburtskomitee“ auf den verwegenen und großmäuligen Salpeterer Johann Wasmer (geboren 1689 im benachbarten Hotzenwald) lenkte. Er wird als Unruhestifter und Kämpfer sowohl gegen die Obrigkeit als auch die schweigenden Duckmäuser überliefert. Seinen Spitznamen „Gaudihans“ soll er sich dadurch erworben haben, dass er überall bei seinen Aufwiegelungszügen flotte Gelage und eine rechte „Gaudi“ veranstaltet habe. Die Akten verzeichnen seinen Tod am 13. November 1747 im Gefängnis in Waldshut.

Die Väter der entstehenden Narrenzunft waren sich schnell einig, dass sie das rechte Kind untergeschoben bekamen. Die närrisch-geistigen Erzeuger waren Bäckermeister Germann Aich, Chirurg und Krankenhauschef Ernst Brehm, Kaufmann Hermann Brugger, Horst Ritter von der Kurverwaltung, Elektromeister Hans Trifelder, Sattlermeister Adolf Würth – und sie alle unter der Federführung und mit der ideellen Antriebskraft des unvergessenen, 1971 allzu früh verstorbenen Aktivbürgers Fritz Link (zum Beispiel Kaufmann, Gemeinderat, Feuerwehrkommandant, Vorsitzender Verkehrsverein).

Der Hinweis für „Nicht-Eingeborene“ ist jetzt unerlässlich: Die Bezeichnung Rosenmontag ist in unserem alemannischen Landstrich der schlimmste Fehlgriff, denn hierzulande muss es „Fasnetsmändig“ heißen (gerade so geduldet als Fasnachtsmontag). An jenem Fasnetsmändig also entschlüpften im Kurgarten aus sechs ballonähnlichen Rieseneiern taufrische Gaudihänse, unversehrt zur Welt gebracht von den „Hebammen“ Lisbeth und Aloysia Rogg, die dann selber zu prägenden Mitgestalterinnen der Fasnacht der ersten Jahre wurden. Von diesen ersten Gaudihansen, also den umtriebigen Gehilfen des „Oberhans“, lebt im Städtchen noch Winfried Nägele, der sich sein temperamentvolles Gaudihans-Blut bewahrt hat.

Der Anfangserfolg gab den Initiatoren recht: Der draufgängerische Gaudihans war zwar von einer Schar gleichgesinnter Gaudihansen umgeben und gestützt, aber der „Pfiff“ fehlte noch. Schon zwei Jahre später wurde folglich dem Gaudihans mit seiner „trochne Röhre“ (trockener, durstiger Hals) die Gaudimarie mit ihrer „wüeschte Schnöre“ (wüstes, freches und loses Mundwerk) zur Seite gestellt. Einem grobschlächtigen Rädelsführer jener Zeit ein ebenso derbes Weib zuzugesellen, war der geglückte Kunstgriff von Bernhard Steinert (Heimatforscher und Ehrenbürger). Seither wetteifern die Beiden in der Kunst des „Schnörens“.