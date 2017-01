St. Blasien Das Unternehmen Aebi Schmidt hofft auf gute Geschäfte in Übersee

Aebi Schmidt investiert in den Standort St. Blasien. Die Abhängigkeit vom Wintergeschäft nimmt ab. Der Kauf von Firmen in Skandinavien und Nordamerika soll wichtige neue Märkte erschließen.

Längst haben sich die Bauhöfe der Region auf den Winter eingestellt und auch die Skilifte sind bereit für den Betrieb – nur der Schnee fehlt noch. Das weiße Gold, mit dem das einheimische Unternehmen Schmidt groß wurde, ist für die heutige Aebi Schmidt Group immer noch wichtig. Aber die Abhängigkeit vom Winter ist geringer geworden, sagt Geschäftsführer Jochen Schneider. Das Traditionsunternehmen sei „sehr gut und zukunftsorientiert aufgestellt“. Für den Standort ist es eine wichtige Aussage: „Weglaufen gilt nicht“, sagt Schneider mit Blick auf die Produktionsverlagerung anderer Unternehmen der Branche nach Ungarn. Verlagern will Aebi Schmidt nicht, die Produktion soll optimiert werden.

Die Fachkenntnis könne man auch gar nicht so einfach verlagern. Weil die technische Expertise in St. Blasien vorhanden ist, konnte sogar das Bahngeschäft hierher geholt werden. Aebi Schmidt sei weltweit eines der wenigen Unternehmen, das solche Maschinen überhaupt noch herstellen könne. Wie ernst das Unternehmen das meint, kann man an den Veränderungen in den Werkshallen erkennen: Schrittweise wurden die Produktionslinien nach dem im eigenen Haus entwickelten Konzept „Fit for Tomorrow“ umgebaut.

„Die Produktionsstätte muss hochwertig und sauber wirken“, sagt Schneider, denn immer häufiger werden Kunden oder potenzielle Käufer der Aebi Schmidt-Produkte durch das Werk geführt. Es müsse transparent sein, wie das Produkt entsteht. Man wolle vermitteln, dass ein Qualitätsprodukt in einer modernen Produktionsanlage von gut ausgebildeten Mitarbeitern hergestellt wird. In Zukunft soll es auch direkt an den Produktionslinien Schulungsräume für Kunden geben – sie sollen das Entstehen sozusagen miterleben können. „Wir arbeiten smarter, ergonomischer“, sagt Schneider, den Mitarbeitern werde die höhere Effizienz durch die Umbauten erst ermöglicht.

In die Modernisierung der St. Blasier Fabrik hat das Unternehmen seit 2013 durchschnittlich eine Million Euro investiert. Beispielsweise wurde ein Hängebahnsystem für die Produktion der Swingo-Kompaktkehrmaschinen eingebaut – das 5000. Fahrzeug dieser Produktlinie wurde Mitte Oktober nach Freiburg geliefert. Aber auch in die Gebäudeerhaltung hat Aebi Schmidt investiert, ein neues Leitsystem für Lieferanten wurde installiert. Insgesamt soll der Standort auf den neusten Stand gebracht werden. Bei der Modernisierung werde aber eine strenge Reihenfolge eingehalten: Zuerst werde in die Fabrik, dann ins Büro investiert. Die Allgemeinsituation sei angesichts der sehr ehrgeizigen Ziele des Unternehmens „befriedigend bis gut“, sagt Schneider.

Die schwachen Winter der vergangenen Jahre seien ein Grund, weshalb Aebi Schmidt nicht so stark gewachsen ist, wie es geplant war. Der Markt schrumpfe, die St. Blasier hätten aber Marktanteile gewonnen. Die Abhängigkeit vom Winter sei verringert worden, zum Beispiel, indem die Produktion der Kompaktkehrmaschinen effizienter gestaltet wurde. Mit unterschiedlichen Maßnahmen habe man gegengesteuert, das Verhältnis zwischen Winterdienst- und Kehrmaschinen sei am Standort St. Blasien ausgeglichen.

Die geringere Abhängigkeit des Standortes St. Blasien vom Wintergeschäft will das Unternehmen Aebi Schmidt auch mit dem nun hier wieder aufgenommenen Bau der großen, auf einem Lastwagen aufgebauten Kehrmaschine erreichen (die Produktion war im Jahr 2008 eingestellt worden). „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Jochen Schneider. Dadurch erlebe das Unternehmen in mehreren Märkten, beispielsweise in Spanien, wieder eine positive Entwicklung.

Nach dem wirtschaftlichen Umbruch und der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen Jahre streckt Aebi Schmidt seine Fühler auch wieder in andere Länder aus: In Skandinavien und den USA wurden Werke gekauft, jetzt hat das Unternehmen auch einen Softwarehersteller erworben. „Wir sehen die Zukunft auch in den Smartanwendungen, in der Kommunikation zwischen den Maschinen“, erläutert Schneider. In dem Bereich hätte das Unternehmen das Know-how nicht schnell genug aufbauen können.

Die Verknüpfung der eigenen Produkte mit Smartlösungen könne man so schneller vorantreiben, wodurch Aebi Schmidt sich auch deutlicher von den Mitbewerbern unterscheiden und absetzen wolle. Solche Systeme könne man für Flughafengeräte genauso wie für Kehrmaschinen oder in anderen Bereichen einsetzen. Mit Hilfe der modernen Softwaresteuerung können Dienstleister zum Beispiel die Arbeit genau dokumentieren oder Material gezielter einsetzen.

Auch mit dem Thema autonomes Fahren befasse sich das Unternehmen. Die USA haben circa 1500 Flugplätze, weiß Schneider. Der Kauf der dortigen Unternehmen sei wichtig, um auf diesem Markt Fuß zu fassen. Die Wintergeräte auf dem nordamerikanischen Markt entsprechen den Geräten in Europa vor etwa 15 Jahren – man könne sich also einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn die eigenen Produkte behutsam dort eingeführt werden.

Mittelfristig sollen in den USA auch die europäischen Geräte aller Bereiche unter dem Namen Schmidt hergestellt und vertrieben werden. Der amerikanische Markt sei also für das Volumenwachstum wichtig. Innerhalb der ASH-Gruppe sei St. Blasien ein wichtiger Standort, jedoch ohne Sonderstellung, erklärt Schneider. Er sei das größte Werk mit der größten Produktvielfalt. In Deutschland, davon überwiegend in St. Blasien, beschäftigt das Unternehmen mehr als 400 Mitarbeiter.