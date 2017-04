St. Blasien Das Kino des Vereins Kino und Kultur wird erstaunlich gut besucht

Die Filmvorführungen des Vereins Kino und Kultur locken im vergangenen Jahr 27 Prozent mehr Zuschauer an als 2015, obwohl weniger Filme gezeigt werden. Gabi Benz ist neue stellvertretende Vorsitzende.

Stühlerücken im Vorstand des Vereins „Kino und Kultur“: In der Hauptversammlung wurde Gabi Benz zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Erfreuliches gab es in Sachen Statistik. Obwohl weniger Filme gezeigt wurden, stieg die Zahl der Besucher um 27 Prozent. Turnusgemäß war in diesem Jahr der stellvertretende Vorsitzende zu wählen. Roman Kalka, der, wie es Kassiererin Monika Schwinkendorf formulierte, Techniker und kreative Kopf des Vereins, hatte sein Amt zur Verfügung gestellt. Er will sich künftig verstärkt dem Drehen von Filmen widmen. Zu seiner Nachfolgerin wurde Gabi Benz gewählt.

Äußerst erfreulich war die Entwicklung der Besucherzahlen. Obwohl weniger Filme (19) und weniger Vorstellungen (33) auf dem Programm standen, stieg die Besucherzahl unter dem Strich deutlich an, um 27 Prozent auf 1693. Zum Vergleich: 2015 wurden 22 Filme gezeigt, es gab 35 Vorstellungen und dabei wurden 1335 Besucher gezählt. Die durchschnittliche Zahl der Besucher lag 2016 bei 51 pro Vorstellung, 2015 waren es 35 Besucher pro Vorstellung. „Der Chor“ war der am besten besuchte Film, 167 Interessierte kamen. Auch das Scheunenkino in Bernau-Goldbach war ein Erfolg. Zwei Filme, darunter ein Kinderfilm, wurden gezeigt. Das Obermettingen Salonorchester war erneut zu Gast, das einen Stummfilm von Charly Chaplin untermalte und zum Tanz aufspielte.

Erfreulich ist auch die Mitgliederentwicklung des 2005 gegründeten Vereins. Ende 2016 zählte man 45 Mitglieder, inzwischen kamen drei Neue hinzu. In diesem Jahr werden rund 20 Filme gezeigt. Bei den Vorstellungen von „Wir sind die Hartmanns“, bei dem es um einen Asylbewerber geht, wird der Asylhelferkreis St. Blasien mit von der Partie sein, unter anderem wird syrisches Gebäck angeboten. Auch der in der Region gedrehte Film „Das kalte Herz“ wird gezeigt. Ein St. Blasier Gastwirt hatte ein Frühstückskino angeregt, eine gute Idee, war der Tenor. Die angestoßene Beschaffung von Lautsprechern und Verstärkern muss verschoben werden, sagte die Vorsitzende Christina Haberstieg, für den Kauf einer neuen Leinwand wurde inzwischen ein Angebot angefordert. „Es wird eine tolle Arbeit geleistet“, lobte Bürgermeister Rainer Fritz, der Verein stehe gut da und sei eine konstante Ergänzung des Kulturangebots der Stadt.