St. Blasien Das Holzbildhauersymposium in St. Blasien geht in die 22. Auflage

Das Holzbildhauersymposium in St. Blasien geht in die 22. Auflage

Im Team des Bildhauersymposiums gibt es einen Wechsel. Der ehemalige künstlerische Leiter Fritz Will ist erkrankt. An seine Stelle ist die Bernauer Künstlerin Christel Steiert getreten.

Die Bildhauer sind wieder in der Stadt. Am Sonntag, 27. August, beginnt mit der Begrüßung der Künstler und dem Rundgang zu den Arbeitsplätzen das 22. Internationale Bildhauersymposium in St. Blasien. Eine Woche lang können Interessierte nun überall in der Stadt den Künstlerinnen und Künstlern bei ihrer Arbeit zuschauen. Am Ende der Symposiumswoche sind dann wieder alle Skulpturen auf dem Domplatz zu besichtigen und werden am Sonntag. 3. September, versteigert.

Das Bildhauersymposium hat Tradition in der Stadt, und doch ist in diesem Jahr vieles anders. Es fehlt nicht nur der im Mai verstorbene Bürgermeister Rainer Fritz, der immer mit Herzblut bei der Organisation dabei war, sondern auch der schwer erkrankte bisherige künstlerische Leiter Fritz Will. An seine Stelle ist die Bernauer Künstlerin Christel Steiert getreten, die schon häufig als Künstlerin beim Symposium dabei war. Auch in diesem Jahr wird sie mit einer Skulptur vertreten sein, kümmert sich aber auch um Teile der Organisation. Ihr zur Seite stehen Bernd Ruderisch vom Werbe- und Aktivkreis, der bereits jahrelange Symposiumserfahrung hat, Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Die Auswahl der teilnehmenden Künstler wurde wie immer durch eine Jury getroffen. „Wir können mit Fug und Recht sagen, dass die Auswahl einen richtig schönen Querschnitt über die Bildhauerei bietet. Das Niveau kann sich sehen lassen“, betont Christel Steiert. Es sind sowohl gegenständliche als auch abstrakte Werke dabei, acht der 16 teilnehmenden Künstler kommen zum ersten Mal zum Symposium. Gäste aus sieben Ländern sind vertreten, erstmals kommt auch ein Künstler aus dem Iran und eine Künstlerin aus der Türkei.

Was das zur Verfügung gestellte Holz für die Bildhauer angeht, ist das Organisationsteam wieder zu der Praxis früherer Symposiumsjahre zurückgekehrt. In jüngster Zeit waren den Künstlern immer mehr nach ihren Bedürfnissen vorbereitete Hölzer angeboten worden. Jetzt gibt es wieder überwiegend runde Stämme, nur in Ausnahmefällen ist das Holz vorgesägt. Auswählen konnten die teilnehmenden Künstler zwischen Ahorn und Fichte.

Am morgigen Sonntag, 27. August, findet um 17 Uhr im Haus des Gastes (nicht, wie in der Broschüre zum Bildhauersymposium angegeben, im Kursaal), die offizielle Begrüßung der angereisten Künstler statt. Anschließend folgt ein Rundgang durch die Stadt zu den bereits vorbereiteten Arbeitsplätzen der Teilnehmer. Am Montag, 28. August, beginnt ab 10 Uhr die Arbeit der Künstler an den Standplätzen. Täglich bis einschließlich Freitag geht es um diese Uhrzeit los. Von Mittwoch, 30. August, bis Freitag, 1. September, lädt die Stadt wieder jeweils von 16 bis 18 Uhr zum Kreativworkshop für Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren ein. Auf dem Domplatz darf dabei nach Herzenslust gebastelt werden.

Am folgenden Wochenende steht dann endgültig die ganze Stadt im Zeichen des Bildhauersymposiums. Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, öffnet jeweils um 10 Uhr ein kulinarisches Dorf auf dem Domplatz. Ebenfalls an beiden Tagen, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr, können Kinder und Jugendliche in der Kunstwerkstatt am Kolleg selbst schnitzen wie die Bildhauer und auch jede Menge Farbe wird im Spiel sein. Und natürlich steht auch wieder die große Versteigerung zum Symposiumsende an.