St. Blasien Das Holzbildhauersymposium hat einen Auftakt mit zwei Überraschungen

Das Holzbildhauersymposium startet in St. Blasien. Ein wandernder Maler und ein Ersatzkünstler sind mit dabei: Rudi Martin Lederer ist nicht als Bildhauer, sondern als Maler gekommen. Künstler Heinz Günther sagte kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen ab.

Spontan hatten Bernd Ruderisch vom Werbe- und Aktivkreis und die künstlerische Leiterin Christel Steiert die Begrüßung der Bildhauer am Sonntagabend hinter das Haus des Gastes verlegt. Mit Blick auf den Kurgarten trafen die 16 teilnehmenden Künstler des Holzbildhauersymposiums auf etliche interessierte Bürger, bevor es zu den einzelnen Arbeitsplätzen in der Stadt ging. Ruderisch stellte zunächst die anwesenden Künstler vor, wobei es gleich die erste Überraschung gab. Denn anders, als im Heft zum Symposium verzeichnet, kündigte er auch noch Künstler Nummer 17 an.

Dass dennoch nur 16 Arbeitsplätze eingerichtet waren, liegt daran, dass Rudi Martin Lederer, der die ersten 15 Jahre lang für das Bildhauersymposium verantwortlich war, nicht als Bildhauer, sondern als Maler gekommen ist. Er wird in der Symposiumswoche in der Stadt unterwegs sein und unterschiedliche Szenen festhalten. Am Montag war Lederer allerdings trotzdem unter einem der weißen Zeltdächer auf dem Domplatz anzutreffen. Denn der dort platzierte Heinz Günther – Nummer 15 im Begleitheft und auf der Grafik der Standplätze – sagte kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen ab. So nutzte Lederer seinen Platz, bis am Abend ein anderer Künstler eintraf, der in den kommenden Tagen eine weitere Skulptur auf dem Domplatz schaffen wird (wir werden noch berichten).

„Internationaler könnte die erste Veranstaltung für den noch nicht vereidigten Bürgermeister gar nicht sein“, zeigte sich Adrian Probst beeindruckt von den Gästen. Sie waren angereist aus Japan, China, Neuseeland, dem Iran und der Türkei, Italien, der Schweiz und Deutschland. Als Mann vom Forst begeistere Probst der Werkstoff Holz, der für Kontinuität stehe. Im alten Griechenland, so Christel Steier, habe man unter Symposion ein gemeinsames Trinkgelage verstanden. Dabei sei es keineswegs hemmungslos zugegangen, auch dort habe es einen künstlerischen Leiter gegeben. Diese Rolle genieße sie gerade sehr, verriet sie augenzwinkernd, mit einem Blumenkranz in der Hand. Diesen bekam dann der künftige Bürgermeister überreicht, während Steier ankündigte: „Wir werden ernsthaft arbeiten, aber auch feiern.“

Denn schließlich dient das Symposium auch dem Austausch unter den Bildhauern aus verschiedenen Ländern. Nishimura Naruo beendete den offiziellen Teil der Begrüßung mit seiner Shamisen. Er nahm bereits 2016 am Bildhauersymposium teil und erfreute seine Kollegen mit den Klängen des traditionelles japanischen Instruments. Nach einer Stärkung am Büfett unter freiem Himmel ging es dann zu den Arbeitsplätzen in der Stadt. Bernd Ruderisch und Christel Steier nahmen die Änderungswünsche der Künstler auf. Hier war ein Stamm zu dünn für das geplante Kunstwerk, dort stand er zu dicht an der Straße, anderswo waren die Hölzer vertauscht worden. Aber sowohl Künstler als auch Organisatoren zeigten sich flexibel und Mitarbeiter des Bauhofes taten am Montagmorgen ihr Übriges, damit alle Stämme am gewünschten Platz zu finden waren, als die Bildhauer mit ihrer Arbeit an ihren Werken begannen.