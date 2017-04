St. Blasien Das Festival "Music Island bietet Meistern und Schülern eine Bühne

Das druckfrische Programm des Festivals "Music Island“ trägt der aktuellen Entscheidung für die Künstler und die Musikstücke, die gespielt werden, Rechnung.

Im zweiten Sinfoniekonzert des Festivals "Music Island“ traten neben zwei Meistern im ersten Teil auch vier Meisterschüler auf die Bühne. Direkt vor Konzertbeginn wurde, ganz frisch gedruckt, das Programm verteilt. Fjodor Elesin verglich humorvoll das Festival mit einer Bäckerei. Wie dort die Brötchen backfrisch aus dem Ofen in die Auslage kämen, so entscheide sich während der Meisterkurse auch erst quasi in letzter Sekunde, wer auf die Bühne dürfe und welche Stücke demnach gespielt würden.

Den Anfang machte die achtjährige Geigerin Anastasia Mishula mit dem ersten Satz aus Joseph Haydns "Violinkonzert Nr. 4, Hob. VIIa". Begleitet wurde sie, wie auch alle übrigen Solisten des Abends, vom Taurida International Symphony Orchestra St. Petersburg, einem ebenso temperamentvollen wie professionell agierenden Ensemble junger Musiker, das sich, wie auch Dirigent Georgios Balatsinos, auf die jeweiligen Solisten optimal einzustellen verstand.

Eine schwierige Aufgabe hatte sich Geigerin Viona Schwaiger mit dem ersten Satz aus Jean Sibelius’ "Violinkonzert d-Moll, op. 47" ausgesucht. Muss sich darin doch die Solovioline über weite Passagen hinweg allein durch die technisch, melodisch und harmonisch anspruchsvolle Textur kämpfen. Sie entledigte sich dieser Aufgabe mit intensiver Strichführung, strahlender Klangfülle in den Höhen und gekonntem Doppelgriffspiel. Sehr zügig nahm Geigerin Laura Katherina Handler den ersten Satz von Mendelssohns "Violinkonzert e-Moll, op. 64". Mit weicher Grazie, strahlenden Geigenhöhen und perfektem Zusammenspiel mit dem Orchester punktete sie bei den Zuhörern, die ihr großen Beifall zollten.

Eher die Dramatik ihrer Solostimme betonte Cellistin Paula Schweinberger im ersten Satz aus Dvoráks "Cellokonzert h-Moll, op. 104", wobei ihr das forcierte Spiel half, ihr Lampenfieber zu kaschieren. Nach der Pause hatten die Meister selbst das Wort. Pianistin Ekaterina Knyazeva schien ganz in ihrem Element bei George Gershwins „Rhapsody in Blue“, die sie nach Herzenslust kunstvoll frei in alle Richtungen verzog. Das Orchester, diesmal dirigiert von Chefdirigent Michael Golikov, ließ sich bereitwillig von ihrer guten Laune anstecken.

Nach der Hitze kam der Liebreiz. Geiger Kirill Troussov zelebrierte Tschaikowskis "Violinkonzert D-Dur, op. 35" mit nonchalanter Hingabe, wobei man ihn erlebt haben muss, um die Auflösung dieses Widerspruchs zu verstehen. Zwischen seinen Soloeinsätzen, ganz lässig die rechte Hand in die Hosentasche steckend, tauchte er vom ersten Ton seines Einsatzes an so in die Musik ein, dass er mit der Geige auf der Bühne zu tanzen begann. Selbstverständlich dirigierte er nicht nur das Orchester, sondern auch den Dirigenten.