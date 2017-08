St. Blasien Das Ensemble Amarcord zeigt eine reiche Vielfalt bei den Internationalen Domkonzerten

Das Ensemble Amarcord tritt im St. Blasier Dom bei der Reihe der Internationalen Domkonzerte auf.

Die Tenöre Wolfram Lattke und Robert Pohlers, die Bassisten Daniel Knauft und Holger Krause sowie der Bariton Frank Ozimek nennen sich als Gruppe Amarcord. Im Don St. Blasien gestalteten sie das zehnte Konzert in der Reihe der Internationalen Domkonzerte. Mit vielen Preisen ausgezeichnet und für unverwechselbaren Klang gelobt, erfreut sich das Quintett aus Leipzig bester Kritiken.

Im Dom interpretierten sie sieben Stücke von der Orgelempore aus und acht Stücke aus dem Altarraum der Rotunde. Für die Zuhörer in der Rotunde kamen die Stücke von der Orgelempore aus allerdings als Mischklang an, der nicht immer sehr harmonisch klang. Es mag an der Literatur liegen, die immer einem Register die Führung übertrug, dass von homogenem Klangbild nicht viel zu hören war.

Von der Orgelempore aus gelang es dem Quintett auch nicht immer, das Langhaus der Kirche zu überwinden. Oftmals waren sie auch einfach zu leise. Das 16. Jahrhundert war durch Thomas Tallis, Sixt Dietrich, Thomas Stolzer, Johan Stahel, Johann Walter, William Byrd und Josquin des Préz vertreten, das 14. Jahrhundert durch Guillaume de Machaut, das 15. Jahrhundert durch Johannes Ockeghem und das 20. Jahrhundert durch Sidney Marquez Boquiren, Ivan Moody, John Taverner und Marcus Ludwig.

Die Elastizität der Stimmen des Ensembles kann als sehr groß bezeichnet werden. Besonders beim Ansingen drangen die Stimmen aus dem Altarraum bis in die Kuppel des Doms vor. Das Konzertprogramm des St. Blasier Doms wird in Kürze als CD zu haben sein und die umfangreiche Diskografie des Ensembles erweitern.

Beim Wechsel von der Orgelempore in den Altarraum kamen drei der Sänger sofort in den Altarraum, während zwei weitere später singend hinzuschritten. Das ergab einen Raumklang, der als schön empfunden wurde. Dynamisch präsentierte Amarcord eine große Vielfalt. Vom leisen piano pianissimo bis zum lauten forte fortissimo gestalteten sie aus dem Altarraum eine reiche Palette. Gegenüber dem Programmheft hatten sie ihr Repertoire verändert und deshalb extra noch Liedblätter ans Publikum verteilt. Dadurch konnten die Zuhörer auch die Texte verfolgen. Meistens sang einer der Tenöre an, manchmal auch beide. Mit forte fortissimo banden sie auch die Dom-Akustik mit ein. Für den Applaus am Konzertende bedankten sie sich mit einem russischen Vater Unser.