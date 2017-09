St. Blasien Das Bildhauersymposium endet: Die Skulptur von "Stadtkater Felix" bleibt nicht in St. Blasien

Ein Bieterkampf entbrennt bei der Auktion im Rahmen des Bildhauersymposiums um die beliebte Skulptur „Stadtkater Felix“ von Johannes Köpfer. Das Bildhauersymposium geht mit der Performance „Inneres Feuer“ von Pia Gabriel und Leto Markus sowie der Versteigerung zu Ende.

Im Großen und Ganzen war die Kauffreude bei der Versteigerung der Skulpturen beim Bildhauersymposium am Sonntag eher verhalten, der „Stadtkater Felix“ von Johannes Köpfer forderte jedoch zwei Männer zum regelrechten Bieterkampf heraus. Für 3100 Euro und damit die höchste Summe aller versteigerten Figuren ging der Kater am Ende an den Bieter mit der Nummer vier und wird wohl, so war zu hören, in die Schweiz umsiedeln.

Auch einige andere Skulpturen fanden ihre Liebhaber, allerdings hielten sich viele Anwesende mit dem Bieten zurück. Schließlich begannen die Preise bei 1300 Euro. Eine Skulptur allerdings war zum Zeitpunkt der Versteigerung am Sonntag schon nicht mehr im Angebot: „Inneres Feuer“ von Pia Gabriel und Leto Markus Meyle war am Samstagabend wie geplant spektakulär in Flammen aufgegangen.

Durch das Gerüst aus Latten hatte, wie von den beiden Künstlern geplant, das im inneren der Figur brennende Feuer hindurchgeleuchtet – begleitet von der Band Unit 5 mit „Sympathy for the Devil“ und „Smoke on the Water“, bis schließlich nur ein wärmendes Lagerfeuer für die Menge auf dem abendlichen Domplatz überblieb. Wem immer noch kühl war, der tanzte sich vor der Bühne warm, die Unit 5 unermüdlich seit dem Nachmittag rockten.

Diejenigen, bei denen die Skulpturen die Bildhauer das Budget gesprengt hätten, fanden am Sonntag in der Hauptstraße allerlei Handgemachtes in moderateren Dimensionen. Handgemachtes Geschirr, bunte Fische, metallene Dekofiguren für den Garten oder Hübsches und Nützliches aus Holz waren ebenso im Angebot wie hausgemachte Marmeladen und Sirupe oder herzhafte Zwiebelschnitten zur Stärkung zwischendurch. Auch die Geschäfte in der Innenstadt hatten geöffnet. So nutzte mancher Besucher den Bummel über den Domplatz auch am Rande zu ein paar Besorgungen. Kinder, Jugendliche, aber auch ein paar Erwachsene hatten Spaß bei der Kunstwerkstatt des Kollegs St. Blasien, wo dieses Mal mit Holz gearbeitet wurde.