St. Blasien DLRG erhöht Jahresbeitrag um fünf und zehn Euro

Die DLRG-Ortsgruppe St. Blasien hat ihren Mitgliedsbeitrag um fünf (Jugendliche und Erwachsene) und zehn Euro (Familien) erhöht. Marissa Dölger wurde zur Kassenprüferin gewählt, Elke Stich und Martin Huber wurden für ihr Engagement geehrt.

Alles unter Kontrolle hatten die Rettungsschwimmer der 139 Mitglieder starken DLRG St. Blasien auch im vergangenen Jahr. Bis auf eine Enthaltung waren sich die Mitglieder in der Hauptversammlung einig, den Jahresbeitrag zu erhöhen. Künftig zahlen die Jugendlichen bis 18 Jahren 30 Euro statt 25 Euro, die Erwachsenen 35 Euro (bisher 30 Euro), Familien statt 60 Euro jetzt 70 Euro.

Bei den Wahlen wurde das Amt der Kassiererin neu besetzt. Elke Stich gab nach 24 Kassenberichten und 23 Jahren ihr Amt ab. In ihre Fußstapfen tritt nun Marissa Dölger. Bei der Wahl der Jugendvertreter vor einigen Tagen hat es ein Dreierteam statt wie bisher ein Viererteam ergeben, berichtete Huber weiter. Jugendleiterin wurde Antonia Veitengruber. Sie wird von Benjamin Ketterer und Annika Höfler vertreten.

Bezirksvorsitzender Helmut Weber hatte zwei besondere Auszeichnungen dabei. Mit der Ehrenurkunde der DLRG in Silber würdigte er Elke Stich und Martin Huber für außergewöhnliches Engagement (wir berichten noch). Ortsvereinsvorsitzender Martin Huber zeichnete die Abwesenden Claudia Endres für 40 Jahre Treue mit dem Mitgliedehrenzeichen in Silber sowie Boris und Ralf Jacobsen für zehn Jahre mit dem Mitgliedehrenzeichen in Bronze aus.

Der Bericht des Technischen Leiters Ausbildung wurde mit dem Bericht der Jugend von Jugendvertreter Benjamin Ketterer vorgetragen: „Unser Jahr begann damit, dass wir im März im Kindertraining ein besonderes Fastnachtstraining gemacht haben, was ziemlich lustig war.“ Die DLRG Jugend organisierte gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr, der Jugendbergwacht und dem Jugendrotkreuz auf dem Hof der Feuerwehr für Kinder und Jugendliche eine Begegnung, um ihre Tätigkeit vorzustellen. Es gab eine Theorieausbildung in der Fürstabt-Gerbert-Schule und eine Wachgängereinweisung im Waldfreibad Häusern/Höchenschwand. Zum Saisonabschluss, Anfang der Sommerferien, wurden die 28 Jugendschwimmabzeichen und 30 Rettungsschwimmabzeichen verliehen.

Vier Rettungsschwimmer der DLRG St. Blasien haben in Heiligenhafen an der Ostsee Wachdienst geleistet und dabei viel dazugelernt, wie Ketterer sagte. Auch das Sommertraining in anderen Schwimmeinrichtungen diente dazu, Erfahrungen zu sammeln. Zum Jahresende gab es dann für die Rettungsschwimmergruppe noch ein Weihnachtsspezialtraining. „Seit Dezember wird der von der Stadt zur Verfügung gestellte Raum in der SpoGa renoviert“, informierte Ketterer. Derzeit sei man dabei, den alten Boden zu entfernen. Dort soll ein Unterrichts- und ein Gruppenraum eingerichtet werden.

50 Jugendliche gehören dem Verein an, davon 35 Kinder in drei Gruppen, 62 Stunden Kindertraining wurden abgehalten. Die 16 Rettungsschwimmer trainierten 37 Stunden im Wasser, an einem Wochenende stand die Theorie im Mittelpunkt, 31 Stunden Wachdienst wurden geleistet.

Bürgermeister Rainer Fritz bekräftige: „Es ist ganz wichtig, dass unsere Kinder schwimmen können und wir müssen darauf hinwirken, dass sie noch mehr ans Schwimmen kommen.“ Auch er habe früher nach „Qualen“ das goldene Rettungsabzeichen geschafft und könne nachvollziehen, was man alles leisten muss, um diese Abzeichen zu bekommen.