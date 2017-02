St. Blasien Cello-Monolog 1: Das Cello ist der Star des Konzerts von Fjodor Elesin

Cellist Fjodor Elesin spielt bei seiem ersten Cello-Monolog Werke von Bach, Gaspar Cassado, Boris Kosak und Schostakowitsch.

Zum „Cello-Monolog 1“ hatte die Villa Ferrette eingeladen. Fjodor Elesin interpretierte Bach, Gaspar Cassado, Boris Kosak und Schostakowitsch. In einem zweiten Teil werden am 15. März Bach, Reger und Hindemith erklingen. Dem Cello wird nachgesagt, es sei das Instrument der menschlichen Stimme. Fjodor Elesin schien aber alles daran zu setzen, daraus einen Chor zu machen.

Bachs Cellosolo-Kompositionen klingen leicht spröde. Oft fehlt ihnen die große Linie. So wie Elesin die zweite Solosuite interpretierte, spannte sich ein weiter Bogen über das Stück. Die Motive flossen über Arpeggien und Läufe ineinander und brachten eine große, wohlklingende Einheit hervor. Bei der spanischen Suite von Gaspar Cassado (1897 bis 1966) benutzte Elesin einen harten Bogenstrich mit der Bogenfläche, als säße er am Kontrabass.

Die Geschichte, die Fjodor Elesin zu dem folgenden Stück erzählte, machte die Komposition des ukrainischen Komponisten Boris Kosak zur Programmmusik. Die Stadt Hamburg beauftragte Kosak, ein Stück für Elesin zu komponieren. Daraufhin begab sich Kosak auf die Reeperbahn und den Fischmarkt von Hamburg und begann erst dann mit der Komposition. Im Stück war die Ausgelassenheit der Reeperbahn zu ahnen. Das Knallen der Flaschen auf die Theke oder den Tisch war ein Schlag mit der Hand auf die Cellodecke. Ihr Tempo hob den Cellisten in schwindelnde Höhen. Kosak hatte dem Stück den Titel „Geschell in G“ gegeben. Die Eindrücke vom Fischmarkt setzte er so um, dass Dynamik diesen Teil beherrschte. Nur mit dem Titel wäre der Eindruck ein anderer gewesen.

Dmitri Schostakowitsch hat keine Solostücke für Cello geschrieben. In seinem Cellokonzert befindet sich allerdings eine sieben Minuten dauernde Cellokadenz. Diese wählte Fjodor Elesin als nächsten Programmpunkt, mit ihren Doppelgriffen und Pizzicati im Wechsel. Läufe und differenzierte Bogenführung ließen weiche gegen harte Klänge nebeneinander treten.

Bachs "B-Dur-Suite" gehörte laut Elesin zur Popmusik der damaligen Zeit. Wie konzentrische Kreise begaben sich die Motive auseinander. Sie erweiterten sich und setzten verengt neu an. Obwohl Elesins Vorliebe den zeitgenössischen Komponisten gehört, kann er seine Liebe zu Bach nicht verleugnen. Der stürmische Applaus des Publikums führte zu einer Zugabe, einer Konzert-Etüde eines Freundes von Beethoven. Mit ihr schien der Cellist alles Dargebotene zusammenfassen zu wollen. Auf den zweiten Teil des Cello-Monologs am 15. März kann man sich freuen.