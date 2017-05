St. Blasien Bürgermeisterwahl in St. Blasien am 13. August

Bürgermeisterwahl in St. Blasien am 13. August

Der Gemeinderat von St. Blasien legt den Wahltag für die Bürgermeisterwahl fest. Gemeindeordnung gibt das Verfahren genau vor

St. Blasien (sb) Nüchterne Rückkehr zur Tagesordnung, pietätloses Vorgehen? So empfinde mancher Bürger die Tatsache, dass wenige Tage nach der Trauerfeier für Bürgermeister Rainer Fritz im Gemeinderat über die Wahl geredet wird. „Das befremdet, das tut innerlich sogar weh“, sagte Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 23. Mai. Doch die Gemeindeordnung sei eindeutig, das Verfahren genau vorgegeben.

Der Gemeinderat hat deshalb die Termine für die Bürgermeisterwahl festgelegt: Der Wahltag wird am Sonntag, 13. August, sein. Fällt dann noch keine Entscheidung, wird die Neuwahl am Sonntag, 27. August, stattfinden. Die Stellenausschreibung wird am 9. Juni im Staatsanzeiger Baden-Württemberg ausgeschrieben, am Tag nach der Veröffentlichung beginnt die Bewerbungszeit, die am 17. Juli enden wird. Mit den strikten Verfahrensregeln wolle der Gesetzgeber verhindern, dass eine Bürgermeisterstelle zu lange unbesetzt bleibt, erläuterte Mutter. Die Wahl muss spätestens drei Monate „nach dem Freiwerden der Stelle“ stattfinden.

Die besondere Situation, die knappe Zeit, die Sommerferien – all das machte es den Gemeinderäten nicht leicht, über den Termin zu diskutieren und zu entscheiden. Der frühstmögliche Wahltermin (30. Juli) liege am Anfang der Sommerferien. Bis dahin sei die Zeit für die Organisation der Wahl und die Vorbereitung einer Bewerbung sehr knapp. Andererseits könnten dann vielleicht einige Wähler noch nicht in den Urlaub aufgebrochen sein, hieß es. Der 13. August würde dagegen allen, Bewerbern, Bürgern und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, ein wenig mehr Zeit lassen, sich mit dem Thema besser auseinanderzusetzen, um sich eine Meinung bilden zu können.

Wer in den Urlaub fahren wolle, könne ohnehin Briefwahl beantragen, um die neue Bürgermeisterin oder den neuen Bürgermeister zu wählen, sagte Mutter.

Neun Mitglieder des Gemeinderates sprachen sich für den 13. August, zwei für den 30. Juli als Wahltag aus. Für den Termin der Neuwahl am 27. August (Eröffnung des Bildhauersymposiums) sprachen sich zehn Mitglieder aus. Wann der Termin des Amtsantritts wäre, wollte Uwe Kaiser wissen. Genau könne man das nicht sagen, erläuterte der Bürgermeisterstellvertreter. Werde ein Beamter gewählt, könne das wohl sehr schnell sein, bei Angestellten müsse man möglicherweise die gesetzliche Kündigungsfrist abwarten.

Die Stellenausschreibung soll ausschließlich im Staatsanzeiger Baden-Württemberg sowie auf der Homepage der Stadt St. Blasien veröffentlicht werden, beschloss das Gremium. In der Region sei der traurige Anlass bekannt, sagte Frank Defrenne.