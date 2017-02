Ibach Bürgermeisterwahl in Ibach am 12. März: Nur Amtsinhaber kandidiert

Am 12. März ist Bürgermeisterwahl in Ibach. Helmut Kaiser ist der einzige Kandidat auf den ehrenamtlichen Bürgermeistersessel. Er plantzwei Veranstaltungen, um den Bürgern seine Vorstellungen über die Entwicklung Ibachs in den kommenden Jahren vorzustellen.

Ibach – Wie allgemein erwartet hat sich auf den einzigen ehrenamtlichen Bürgermeistersessel des Landkreises, den in Ibach, nur ein Kandidat beworben, nämlich Amtsinhaber Helmut Kaiser. Dies stellte der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Clemens Speicher, am Montagabend offiziell fest.

Die ordnungsgemäß ausgeschriebene Bewerbungsfrist war um 18 Uhr zu Ende gegangen, um 19.30 Uhr tagte der Ausschuss. Clemens Speicher verpflichtete zunächst die Ausschussmitglieder per Handschlag, um dann zur Prüfung der eingegangenen Bewerbung zu schreiten. Helmut Kaiser hatte seine Bewerbung am 6. Januar, dem ersten Tag der Bewerbungsfrist, in den Briefkasten am Ibacher Rathaus eingeworfen. Um wählbar zu sein, müssen Bewerber die deutsche beziehungsweise die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union nachweisen. Sie müssen am Wahltag das 25. Lebensjahr erreicht und dürfen das 68. noch nicht vollendet haben. Zur Bewerbung gehört ferner die eidesstattliche Erklärung, dass keine Hinderungsgründe für die Wählbarkeit vorliegen. Der Gemeindewahlausschuss konnte keine Zurückweisungsgründe ausmachen und ließ somit den Bewerber zur Bürgermeisterwahl mit dem Hinweis zu, dass gegen diese Entscheidung prinzipiell die Möglichkeit der Anfechtung in Form der Einlegung von Rechtsbehelfen bestehe.

Zum weiteren Vorgehen erläuterte Speicher, dass die Wahlbenachrichtigungskarten bis zum 19. Februar verteilt sein müssen. Ibach hat aktuell 312 Wahlberechtigte. Wahltag ist der 12. März, Wahllokal das Ibacher Rathaus. Als Wahldauer wurde der Zeitraum von 8 bis 18 Uhr festgelegt. Die mündliche Bekanntgabe des Wahlergebnisses erfolgt durch den Vorsitzenden des Wahlausschusses direkt am Wahlabend, die öffentliche Bekanntmachung folgt im Mitteilungsblatt vom 17. März. Aufgrund der Tatsache, dass nur ein Kandidat zur Wahl steht, der auf einem amtlichen Muster basierende Stimmzettel auch Gültigkeit hat, wenn er ohne Kennzeichnung abgegeben wird. Trägt der Wähler indes in dem dafür vorgesehenen Feld einen anderen Namen auf dem Stimmzettel ein, so muss er seine Wahl zusätzlich durch ein Kreuz kenntlich machen, damit sie eindeutig ist. In der anschließenden Gemeinderatssitzung entschied sich der Rat für den Verzicht auf die Durchführung einer öffentlichen Bewerbervorstellung. Bürgermeister Helmut Kaiser kündigte indes an, zwei Veranstaltungen durchführen, um der Bevölkerung seine Vorstellungen über die Entwicklung Ibachs in den nächsten Jahren zu erläutern. Vorgesehen sind die Veranstaltungen jeweils um 20 Uhr, und zwar vermutlich am 2. März im Adler in Unteribach sowie am 6. März in der Steigass-Stube in Oberibach.