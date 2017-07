St. Blasien Bürgermeisterkandidat in St. Blasien: Adrian Probst will ein Kümmerer sein

Bürgermeisterkandidat in St. Blasien: Adrian Probst will ein Kümmerer sein

Adrian Probst stellt sich und seine Ziele in seinem ersten Bürgergespräch rund 60 Interessenten vor. Zahlreiche Ziele hat sich der 28-Jährige gesteckt, der ein Kümmerer sein will für die vielen ganz konkreten Anliegen vor Ort, egal ob groß oder klein.

St. Blasien (csi) Kümmerer für die vielen ganz konkreten Anliegen vor Ort will Adrian Probst im Fall seiner Wahl zum Bürgermeister sein. Am Donnerstag stellte sich der Kandidat in St. Blasien in einem Bürgergespräch den Fragen der Bürger. Groß war das Interesse an dem ersten von drei Bürgergesprächen von Adrian Probst, rund 60 Interessierte kamen, um den Kandidaten und seine Ziele kennenzulernen.

Probst zeigte sich sehr erfreut über die Resonanz und bat die Versammelten, Fragen zu stellen und Anregungen anzubringen. Denn: „Ich bin auf aktive Mitgestaltung angewiesen“, sagte er. Als Referent beim Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord vertritt Probst die Interessen des Naturparks in verschiedenen Gremien auf regionaler und überregionaler Ebene und ist mit der Förderung innovativer Projekte befasst. Er habe, so Probst, durch seine berufliche Tätigkeit und sein ehrenamtliches Engagement bei der Bergwacht (er ist Landesvorsitzender der Bergwacht Schwarzwald) Verwaltungs- und Führungserfahrung sammeln können und verfüge über ein breites Netzwerk auf Landesebene. Seine berufliche Tätigkeit habe ihn „auf diese Schiene gebracht“, in ihm stecke generell Gestaltungswille. Diesen in seiner Heimat anwenden zu können, sei sehr reizvoll, das sei seine Motivation für die Kandidatur.

Zahlreiche Ziele hat sich Probst gesteckt. Die tatkräftige Unterstützung von Gewerbetreibenden, Dienstleistern und Gastronomie, die Weiterentwicklung St. Blasiens als Unterzentrum, die digitale Infrastruktur, Stärkung des Schulstandorts und Sicherstellung eine guten Kinderbetreuung, aktive Mitgestaltung des demografischen Wandels, Stärkung des Zusammenhalts in Gesamtgemeinde und eine transparente und bürgernahe Verwaltung sind nur einige seiner Themen. Und eines ist ihm besonders wichtig: Der Erhalt der Lebensqualität für alle Bürger. Im Anschluss an seine Vorstellung stand Probst den Bürgern Rede und Antwort. Als wichtiges Thema wurde St. Blasien als Gesundheitsstandort angesprochen. Hier gelte es den Erhalt der Domstadt als Standort für den Krankentransportwagen sicherzustellen, für eine gute Verbindung zu einem möglichen Zentralklinikum im Landkreis zu sorgen, den Gesundheitstourismus und die Ärzteversorgung durch ein gute Standortpolitik auszubauen. Für die Entwicklung der Kommune im Liftverbund müsse sie mehr Initiative ergreifen, Angebote im St. Blasier Bereich zu schaffen und Besucherströme auf St. Blasier Seite zu lenken. Soll statt der Gastmitgliedschaft der Stadt in der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) eine Vollmitgliedschaft angestrebt werden? Die sei seiner Meinung nach vorteilhaft, zunächst müsse es aber Gespräche über die Voraussetzungen geben, sagte er. Im Falle der Wahl sei das Leben ab sofort anders, man stehe in der Verantwortung, habe sich mit Erwartungen auseinanderzusetzen, aber auch Frustrationen würden abgeladen, sagte ein Bürger. „Haben Sie sich mit der Frage auseinandergesetzt, was das für ihr Leben bedeutet und wie sie damit klarkommen?“ Darüber habe er sich viele Gedanken gemacht, sagte Probst, in seinem Entscheidungsprozess habe es auch Schwankungen gegeben. Er sei aber überzeugt, dass er damit umgehen könne und: „Ich kann der Sache frohen Mutes entgegentreten“. Sein Alter (28) sieht Probst nicht als Problem an, diese Frage begleite ihn schon, seit er mit 26 Jahren zum Bergwachtchef gewählt wurde. Und er erhielt viel Unterstützung aus den Reihen der Versammelten.

Das Alter dürfe kein Hinderungsgrund sei, ein junger Amtsinhaber habe große Vorteile. Denn gerade bei den jüngeren Bürgern sinke die Hemmschwelle und steige die Motivation, hieß es. Auch bei weiteren Fragen überzeugte Probst durch Sachkenntnis und Ideen, die verschiedensten Dinge voranzutreiben. „Ich will ein Kümmerer sein für die vielen ganz konkreten Anliegen vor Ort, egal ob groß oder klein“, sagte er.