St. Blasien Bürgermeisterkandidat Dietmar Ferger stellt sich Bürgern vor

Dietmar Ferger warb bei einer öffentlichen Vorstellung mit konkreten Ideen in den Bereichen Soziales, Technik und Verwaltung für sich. Unter anderem sprach er die Themen selbstbestimmtes Wohnen im Alter, Förderung des Tourismus und erneuerbare Energien an.

Innovative Lösungen, Konzentration auf das viele Positive in der Stadt und eine rege Bürgerbeteiligung – Dietmar Ferger will mit genauen Vorstellungen die Bürger für sich gewinnen.

Der Bürgermeisterkandidat stellte sich auch im Dom-Hotel vor, knapp 20 Interessierte waren gekommen. Neben der persönlichen Vorstellung hatte Ferger Gedanken und Ideen zu den Punkten Soziales, Technik und Verwaltung sowie Bürgerbeteiligung im Gepäck. Tätigkeit in Unternehmen und als Selbständiger sowie Erfahrung in der Kommunalpolitik und mit Bürgerbeteiligung. Ferger berichtete beispielsweise, dass er in seiner Gemeinderatsfraktion vor allem für die Finanzen zuständig war und auch die Umstellung des Haushaltswesens begleitet habe. Im Kreisrat war einer seiner Schwerpunkte die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum und mit einer Gruppe habe er einen Leitbildprozess in Lörrach mit angestoßen.

Die Schule sei derzeit eine der wichtigsten Aufgaben der Kommune, sagte Ferger. Mit aller Kraft müsse man die Arbeit der Lehrer, aber auch der Vereine und aller Menschen unterstützen, die sich um Kinder und Jugendliche bemühen. Wie die Schule weiterentwickelt wird, müsse vor allem das Kollegium diskutieren, aber auch er wolle eine Anregung einbringen: Eine offene Bürgerschule, in deren Arbeit zum Beispiel auch Vereine einbezogen werden, könnte ein Weg sein, sagte er. Um älteren Menschen möglichst lange das selbstbestimmte Wohnen zu ermöglichen, seien Seniorenwohngemeinschaften eine Möglichkeit, für die die Stadt Raum zur Verfügung stellen könnte. Zu St. Blasiens Funktion als Unterzentrum gehöre eine gute ärztliche Versorgung. Ein medizinisches Versorgungszentrum, in dem die Ärzte ihre Arbeit leisten können und die Verwaltung von anderen Menschen erledigt werde, wäre seiner Meinung nach ein gutes Argument, um Ärzte in die Region zu locken.

Finanzielle Not prägt ein Leben von Kindern, sagt Ferger. Er wolle ein ökumenisches Gemeindehilfswerk anregen, das direkt Menschen in Not helfen könne. Das Wichtigste am Gemeindeleben seien die Finanzen, wobei die Gewerbesteuer eine der wichtigsten Säulen darstelle, erläuterte der Kandidat. Deshalb müsse die Stadt dafür sorgen, dass Unternehmen gute Bedingungen vorfinden und sich in der Stadt wohlfühlen. Flächen für Neuansiedlungen seien kaum vorhanden, kommunale Gewerbegebiete in Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden wären ein möglicher Weg. Für eine positive Entwicklung sei Wirtschaftsförderung nötig und die müsse Chefsache sein. Eine Idee, um neue Unternehmen in die Stadt zu holen, sei die Gründung eines Zentrums für Internetdienstleister – so könnten große Leerstände beseitigt werden. Möglich werde das durch das geplante Glasfasernetz.

Mobilität sei für die Region sehr wichtig. Wenn der Landkreis keine Verbesserung des öffentlichen Verkehrs finanzieren könne, sollte man über Bürgerbuskonzepte nachdenken. Überhaupt müsse man mit innovativen Lösungsansätzen eine Verbesserung herbeiführen. In dem Zusammenhang sprach er auch die Windkraft an: Anstatt Windrädern seien heute Flugwindkraftanlagen möglich, die weniger Fläche verbrauchen und auch sonst weniger Nebenwirkungen haben, sagte Dietmar Ferger. Gesundheitsurlaub, der Ausbau der Kulturtourismusangebote – auch für den Fremdenverkehr hatte Ferger an dem Abend etliche Vorschläge parat. Aus Erfahrung wisse er, dass teure Planer oft entbehrlich wären, wenn man genau zuhört, was die Bürger vorschlagen, denn die „wirklichen Fachleute für die Umgebung sind die Menschen, die da wohnen.“

Zukunftswerkstätten für einzelne Projekte könnten dem Gemeinderat helfen, schneller und günstiger zum Ziel zu kommen. Voll gepackt mit konkreten Vorschlägen war der Abend, wobei die Gäste die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs, der Bürgerbeteiligung besonders unterstützten.