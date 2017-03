St. Blasien Bürgerinitiative in St. Blasien beklagt mangelndes Engagement gegen Verkehrslärm

Die Aktiven monieren die Fehlplatzierung des Ortseingangsschilds Richtung Todtmoos, das bereits seit etwa 40 Jahren auf Höhe des Café Zeller und damit im Ort stehe. Auch die Montage von Tempo-Hinweisschildern mit Smileys hält die BI für sinnvoll.

Sie sind frustriert und enttäuscht nach fünf Jahren Kampf, aufgeben wollen sie jedoch nicht, die Aktiven der Bürgerinitiative gegen Verkehrslärm in St. Blasien. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Initiativen habe bisher keinen ausreichenden Druck aufbauen können, beklagen sie und stellen im Gespräch mit der Zeitung ihre Anliegen dar.

„Aus unserer Sicht sind das keine großen Forderungen“, betont Bernhard Schmidle, der zusammen mit Heidi Jehle für die Initiative spricht. Schmidle, Jehle und ihre Mitstreiter wünschen sich, dass die Ortseingangsschilder von St. Blasien jeweils dorthin versetzt werden, wo der Ort auch wirklich beginnt. In Richtung Todtmoos etwa, so betont Schmidle, stehe das Schild seit etwa 40 Jahren auf Höhe des Café Zeller. Mittlerweile wachse aber das Baugebiet Dreherhauswiese, und auf der anderen Straßenseite gebe es schon lange Wohnhäuser und auch die Kliniken. Würde das Ortseingangsschild entsprechend versetzt, so das Argument der BI, könnte ab dort auch eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 Kilometer pro Stunde angeordnet werden. Werde diese dann noch konsequent kontrolliert, sei schon viel gewonnen.

Außerdem wünscht sich die BI, dass eine Geschwindigkeitsanzeige mit Smileys installiert wird, wie es sie in anderen Orten schon gibt (siehe Bild rechts). So würden Auto- und Motorradfahrer darauf aufmerksam gemacht, dass sie zu schnell unterwegs sind. „Wir haben nichts gegen Motorradfahrer, die, die normal fahren, sind nicht viel lauter als ein Auto“, betont Heidi Jehle. Die Motoren neuer Maschinen seien auch schon mit entsprechendem Schallschutz versehen, nur seien eben auch noch ältere Modelle unterwegs, oder die Fahrer bauten den Schallschutz sogar aus, um einen „satteren Sound“ zu erzeugen. „Wir sind ein heilklimatischer Kurort, die Leute kommen hierher, um Ruhe und Erholung zu finden“, sagt Jehel, allerdings fühle sich die BI auch von der Leitung der Kliniken, die an der Straße nach Todtmoos liegen, nicht in ihrem Anliegen unterstütz. Für die Albtalstraße, deren Anwohner ebenfalls über Lärmbelastung klagen, hatte sich die BI eine Reduzierung der erlaubten Geschwindigkeit auf 50 oder 60 Kilometer pro Stunde gewünscht, dies habe das Landratsamt abgelehnt.

Helfen würde es auch schon, sagen die BI-Vertreter, wenn mehr geblitzt würde. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald kontrolliere deutlich mehr als der Landkreis Waldshut.

Da es bei Motorrädern schwierig ist, den Fahrer zu ermitteln (vorne gibt es kein Kennzeichen und der Fahrer ist durch den Helm nicht zu erkennen), hat die Initiative auch schon angeregt, Geräte zur Geschwindigkeitskontrolle anzuschaffen, die das auslösende Fahrzeug von vorne und hinten aufnehmen und so auch die Identifizierung zu schnell fahrender Motorräder ermöglichen.

Schmidle, Jehle und ihre Mitstreiter fühlen sich vom Landratsamt im Stich gelassen, das mit Bundes- und Europagesetzen argumentiert, wenn ihre Vorschläge abgelehnt werden. Sie sind überzeugt, dass die Ämter Spielräume haben, die genutzt werden könnten. Auch mehrere Politiker haben sie angesprochen. Dankbar sind sie für das Pilotprojekt, das in Todtmoos gelaufen ist und für dessen Fortführung sich der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner erfolgreich eingesetzt hat. Dabei wird eine Anlage betrieben, die nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch den Lärm von Fahrzeuge misst und das Ergebnis den Fahrern auch sofort anzeigt. Die endgültigen Auswertungen stehen allerdings noch aus.