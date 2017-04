St. Blasien Blick in die russische Seele: Konzert voller Melancholie und Leidenschaft

Sopranistin Valentina Marzelli und Pianistin Ekaterina Knyazeva geben unter dem Titel "Russische Seele" ein beeindruckendes Konzert im stilvollen Ambiente des Speisesaals der Lungenfachklinik St. Blasien.

Sopranistin Valentina Marzelli und Pianistin Ekaterina Knyazeva gaben unter dem Titel "Russische Seele" ein Konzert im stilvollen Ambiente des Speisesaals der Lungenfachklinik St. Blasien, in dem die beiden Künstlerinnen allerdings deutlich unter Beweis stellten, dass nicht nur russische Komponisten in ihren Werken ganz besonders tiefe Melancholie, innige Leidenschaft und sehnsüchtige Liebe zu gestalten vermögen.



Mit rauschenden Arpeggien im Klavier und der dramatischen Fülle ihrer kraftvollen, raumfüllenden Stimme begannen Pianistin und Sopranistin ihren Vortrag in Form von Tschaikowskys "Ob es der Tag ist, der herrscht", einem der Lieder, in denen der Komponist seinen unglücklichen Liebschaften ein musikalisches Denkmal setzte. Ernest Chausson, "Le Temps des Lilas", ein Paradestück der Vergänglichkeit und des sehnsüchtigen Erinnerns, schloss sich mit impressionistischem Klangbild im Klavier und von tiefem Leid geprägtem Ausdruck in der Stimme an, wobei neben den lichten Höhen auch das dunkle Tembre in Valentina Marzellis Stimme ausgezeichnet zur Geltung kam.

Um dieser ausdrucksstarken Stimme, vor allem aber auch der Sängerin, die sich in ihre jeweilige Rolle derart intensiv hinein versetzte, als würde ihr gerade eben geschehen, wovon sie singt, eine kurze Ruhepause zu gönnen, interpretierte Ekaterina Knyazeva zwischendurch einige kurze Klavierstücke wie etwa Debussys zauberhaftes Mondscheinstück "Clair de lune", das sie als rauschendes Fest weich abgetönter Farben zelebrierte, oder eine der drei Romanzen von Robert Schumann mit düster rastlosem Beginn und atmosphärisch-gefühlvollem Schluss.

Diesen beiden Stücken gesellte sie noch Rachmaninows schwermütige, von zarter Innigkeit durchzogene "Elégie" hinzu. Mit Arien aus Francesco Cileas Oper "Adriana Lecouvreur", aus Puccinis "Tosca" und aus Verdis "La forza del destino" bewies Valentina Marzelli nicht nur feinfühlige Differenzierung der Dynamik, hohe Professionalität in der klaren Aussprache französischer wie italienischer Texte und große dramatische Gestaltungskraft, man fühlte sich geradezu mitten hineinversetzt in die jeweilige Opernszene, wobei die Pianistin als kongeniale Begleiterin das Ihre dazu beitrug, den Klang des großen Orchesterapparates nach Kräften zu ersetzen.

Nach einem Ausflug zu Richard Strauss’ auf deutsch gesungenem "Allerseelen", dem Lied gewordenen Innbegriff verlorener Liebe, begab sich das Duo dann nochmals mitten hinein in die berühmte zwiespältige "russische Seele" mit leidgetränkten Titeln wie Rachmaninows „Sing nicht“ nach einem Text von Puschkin und Tschaikowskys "Trunkene Nächte" einerseits, aber auch mit überschäumendem Frohlocken wie in Rachmaninows "Frühlingswasser". Mit diesem Hochgefühl, gepaart mit sehnsüchtigem Liebeswerben, beschlossen die beiden Künstlerinnen dann auch den Abend in Form der hinreißend präsentierten weltberühmten Arie der Lauretta aus Puccinis "Gianni Schicchi", in der die Heldin ihrem Vater ihre rückhaltlose Liebe zu dem jungen Rinuccio bekennt, eine Liebe, für die sie jederzeit zu sterben bereit wäre.