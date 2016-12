St. Blasien Blasmusik ihr Markenzeichen

„Im nächsten Jahr, spätestens im übernächsten, werden wir 50 Jahre alt“, erklärt Rolf Schmid stolz. Mit „wir“ meint er die Bötzberg-Musikanten, deren Präsident er seit 1995 ist. Obwohl er einer von zweien ist, die noch von den Gründungsmitgliedern übrig blieben, lässt sich der genaue Anfang auch für ihn nicht mehr eindeutig rekonstruieren.

Im Jahr 2012 haben die Bötzberger offiziell ihr 40-Jähriges gefeiert, aber in einem Zeitungsartikel von 1973 heißt es, sie würden seit drei Jahren zusammenspielen, und Schmid hat sogar noch ein Foto von 1968, wo es die Formation also offenbar auch schon gab. "Ich war damals in St. Blasien in der Jugendkapelle, und in der musste man aufhören, wenn man 21 wurde", erinnert sich Schmid. Da hatte er sich bezüglich seiner weiteren musikalischen Tätigkeit einzig und allein für die Bötzberg-Musikanten entschieden, und ihnen blieb er bis heute treu.

Er schätzte den lockeren Haufen ohne Vereinsstruktur, der ihm Luft ließ für seine anderen Hobbys, den Fußball und die Leichtathletik. Bei dem in der Zeitung angekündigten Kurgartenkonzert vom September 1973 hieß es, die Kapelle spiele eine Mischung aus volkstümlicher Blasmusik, Jazzstücken und traditioneller Tanzmusik, aber auch alle Schattierungen des modernen Beat seien vertreten. Damals zählte die Kapelle unter der Leitung von Werner Schönwolf 13 Mann. Schönwolf forcierte die Bigbandbesetzung, und so wurde aus den Bötzberg-Musikanten das Bötzberg-Tanzorchester, das in der Region große Erfolge feierte. So spielte die Kapelle beispielsweise 1974 für das Weltmeisterschaftspaar in den Lateinamerikanischen Tänzen bei ihrem Auftritt in Stetten am Kalten Markt und nahm zugleich auch am Bezirksmusikfest teil, das in diesem Jahr dort abgehalten wurde.

„Das war eine schöne, aber auch eine anstrengende Zeit“

Aus dem Jahr 1976 hat Schmid eine Einladung der Werbegemeinschaft St. Blasien zum Frühlingsball der Mode aufbewahrt, an dem das Bötzberg-Tanzorchester auftrat. Etwa fünf Mal pro Jahr gastierte es in der randvollen Schluchseehalle. „Das war eine schöne, aber auch eine anstrengende Zeit“, erinnert er sich.

Die ging schon 1978 wieder zu Ende, durch etliche berufliche Veränderungen und damit verbundene Wegzüge löste sich die Formation auf, gründete sich indes nach rund einem Jahr wieder neu und nannte sich nach dem neuen musikalischen Leiter Ede Wasmer "Ede’s fröhliche Blasmusik". Im Repertoire waren fortan hauptsächlich Stücke aus dem Bereich der böhmischen Blasmusik. Nach weiteren 16 Jahren beschlossen die damals zwölf aktiven Musiker, wieder zu dem in der Region immer noch bekannten, altbewährten Namen zurückzukehren, sich in Anlehnung an den 1200 Meter hohen Hausberg St. Blasiens erneut Bötzberg-Musikanten zu nennen und sich eindeutig der böhmisch-mährischen Blasmusik zu widmen.

„Rund 80 Musiker waren bei uns in knapp 50 Jahren aktiv“, erzählt Rolf Schmid, immer wieder engagieren sich Musiker aus der gesamten Region, vom Dachsberg bis nach Bernau, von Schluchsee bis Nöggenschwiel in diesem Ensemble mit Herzblut, ja sogar von Gurtweil und von Grießen kommen derzeit Mitglieder. Jährlich absolvieren sie um die 20 Proben und durchschnittlich etwa zehn Auftritte, mit denen sie auch im weiten Umkreis Werbung machen für St. Blasien. So treten sie beispielsweise beim Herbstfest in Tiengen auf, sind mit Kurkonzerten in Bad Säckingen präsent, aber auch in Freiburg oder in der Schweiz unterwegs.

Repertoire soll so bleiben wie bisher

Das Jahresabschlusskonzert im Haus des Gastes in Höchenschwand, das immer als Frühschoppenkonzert am letzten Sonntag im Oktober stattfindet, ist inzwischen ein fester Bestandteil der Musikszene in der Region geworden.

Vor einigen Wochen erst konnte die Kapelle mit 400 Zuhörern dabei wieder einen großartigen Erfolg feiern. Für das kommende Jahr sind ebenfalls bereits einige Termine auf der "To-do-Liste", wenngleich momentan leichte Unruhe unter den aktuell 22 Musikerinnen und Musikern herrscht, die auch ein Gesangsduo beinhalten. Sie alle nämlich sind fieberhaft auf der Suche nach einem neuen musikalischen Leiter, denn sie wollen weitermachen wie bisher, auch wenn Dagobert Ebner sich nach dem Abschlusskonzert von ihnen verabschiedet hat. "Unser Repertoire soll ebenfalls erhalten bleiben wie bisher, das empfiehlt sich allein schon aufgrund unserer aktuellen Besetzung", meint Rolf Schmid.

Informationen unter: www.boetzberg-musikanten.de