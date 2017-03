St. Blasien Beschimpfungen und die absichtliche Verletzung eines Schweizer Einkaufstouristen können vor Gericht nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden

Ein Mann wollte auf einem Supermarktparkplatz die Autotür eines anderen Fahrzeugs schließen, um selbst einsteigen zu können. Dabei klemmte er den Fuß des Beifahrers ein. Laut dem Geschädigten soll dieser ihn zudem als Einkaufstouristen beschimpft haben. Richterin Lämmlin-Daun sieht keinen Vorsatz und hält eine Geldstrafe für angemessen.

Zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilte Richterin Susanne Lämmlin-Daun einen 40-jährigen Berufskraftfahrer, der sich wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten musste. Der Staatsanwalt hatte eine kurzzeitige Freiheitsstrafe gefordert.

Zur Verhandlung stand ein Vorfall, der sich an einem Vormittag im vergangenen August auf dem Parkplatz des Schmidt's Markts in St. Blasien ereignete. Ein Schweizer war bei dem Vorfall am Fuß verletzt und sein Fahrzeug beschädigt worden. Wortreich und emotionsgeladen schilderte der Betroffene den Vorfall. Er berichtete, wie nach dem Einkaufen seine Lebensgefährtin die Einkäufe im Kofferraum seines Fahrzeugs verlud, während er bereits auf der Beifahrerseite einstieg, nur sein rechter Fuß befand sich noch außerhalb des Fahrzeugs. Dann sei der Angeklagte gekommen, dessen Fahrzeug neben seinem geparkt war und habe die Fahrertür seines Fahrzeugs heftig gegen die Beifahrertür geschmettert, die zuschlug. Sein Fuß sei eingeklemmt worden, er habe starke Schmerzen erlitten, so der Zeuge, der bis heute unter den Folgen leide.

Er zeigte sich „100-prozentig“ überzeugt, dass der Angeklagte die Fahrertür seines Fahrzeugs absichtlich aus Wut gegen die Beifahrertür „geschmettert“ habe. „Ihr Schweizer seid in Deutschland nicht willkommen, ihr kommt nur zum Einkaufen und versperrt die Parkplätze“, soll der Angeklagte gesagt und ein Rundholz aus seinem Fahrzeug geholt haben. Aus Angst vor einer Schlägerei sei seine Lebensgefährtin dann losgefahren, sagte der Zeuge abschließend.

Die Lebensgefährtin des Schweizers hatte den Vorfall nicht beobachtet, sondern nur einen Knall und einen Schrei gehört. Sie ging dann nach eigenem Bekunden nach vorne und fragte, was los sei. Zu diesem Zeitpunkt saß der Angeklagte bereits im Auto und hob seine kleine Tochter auf den Beifahrersitz, berichtete die Zeugin. Ihr Lebensgefährte hatte dagegen behauptet, der Angeklagte habe das Kind auf den Sitz „geschmissen“. Auf den Schaden angesprochen, soll der Angeklagte erklärt haben, dieser lasse sich mit Politur ausbessern.

Anders schilderte der Angeklagte den Vorfall. Er habe die Beifahrertür des nebenstehenden Fahrzeugs schließen wollen, um selbst einsteigen zu können. Er habe aber nicht darauf geachtet, ob sich eine Person in dem Fahrzeug befunden habe, beteuerte er. Seine Aufmerksamkeit habe vielmehr seiner Tochter gegolten. Und auch „nicht druckreife Worte“ will er nicht benutzt haben. Der Angeklagte bedauerte den Vorfall, den Schaden habe er bei seiner Versicherung eingereicht und auch schon angefangen, für das Schmerzensgeld zu sparen.

Staatsanwalt Michael Blodzik sah den Tatvorwurf weitgehend als erwiesen an. Allerdings könne man dem Angeklagten nicht nachweisen, den Zeugen absichtlich verletzt zu haben, insoweit käme nicht, wie angeklagt, eine Verurteilung wegen vorsätzlicher, sondern nur wegen fahrlässiger Körperverletzung in Betracht. Angesichts einer langen Liste an Vorstrafen – kein Ruhmesblatt, räumte der Angeklagte ein – erachtete Blodzik eine Freiheitsstrafe von drei Monaten auf Bewährung für schuld- und tatangemessen.

Anders sah dies Richterin Lämmlin-Daun. Zugunsten des Angeklagten spreche, dass es sich um eine spontane, nicht geplante Aktion gehandelt und er glaubwürdig sein Bedauern bekundet habe. Trotz der zahlreichen Vorstrafen des Angeklagten, darunter auch Haftstrafen, erachtete sie eine Geldstrafe als noch ausreichend. Und sie gab dem Angeklagten einen Rat mit auf den Weg: „Halten sie ihre Finger und ihre Zunge im Zaum.“