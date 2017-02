St. Blasien Beim Fasnetumzug in St. Blasien ist große Gaudi garantiert

Beim Fasnetumzug in St. Blasien ist große Gaudi garantiert

Der Umzug mit zahlreichen Teilnehmern und viel Publikum schlängelt sich durchs närrische St. Blasien. Zünfte und Zuschauer genießen die Sonne.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Hexengruppen, Kostümgruppen, Guggenmusiken und etliche Zünfte – insgesamt 36 Formationen – haben den vielen Zuschauern in St. Blasien einen munteren Fasnetumzug geboten. Zuschauer wurden mit Konfetti vollgestopft, ins Hexenrad gesperrt, manchmal auch gejagt oder gar zu einem kleinen Kampf mit wilden Gesellen aufgefordert. Liebevoll näherten sich die Narren den kleinen Umzugsbesuchern und eroberten mit ihren Süßigkeiten schnell auch ihr Herz. Gleich mehrere Gruppen bauten sich zu einer Pyramide auf. Nach dem Umzug zogen die Teilnehmer zur Après-Umzugs-Party in den Kursaal, wo am Abend auch der Gaudi-Ball stattfand.