St. Blasien Beim Domkonzert von Eiko Maria Yoshimura sind akustische Wolkentürme und ein Opernchoral zu hören

Domorganistin Eiko Maria Yoshimura eröffnet die Internationalen Domkonzerte in St. Blasien und begeistert mit ihrer Interpretation die Zuhörer.

Die Internationalen Domkonzerte 2017 sind eröffnet. Den Auftakt gestaltete Eiko Maria Yoshimura an der Orgel. Die Organistin des Doms hatte sich ein Programm zusammengestellt, in dem sie vor allen Dingen die Bassregister ausloten konnte. Das dröhnte, als wollte sie den Dom zum Einsturz bringen. Das Stück „Hymne d’Action de Grâce Te Deum“ wurde von Jean Langlais 1933 komponiert. Das Thema liegt im Pedal und gestaltet Macht und Herrlichkeit aus. Die Organistin schwelgte dabei geradezu in Bass und Mixtur.

Mit Johann Sebastian Bachs "Passagaglia c-moll", BWV 582 setzte sie diese Spielweise fort. Bach komponierte das Stück mit 27 Jahren. Es ist die bekannteste Passagaglia. Ihre Tanzstruktur hat sie verloren, zugunsten des Ostinatos. In bleibendem forte fortissimo vorgetragen, machte Eiko Maria Yoshimura das Stück zum Himmelsstürmer.

Der Japaner Toshio Hosokawa war der jüngste Komponist des Abends. Geboren 1955, malte er ein musikalisches Wolkenbild. „Cloudscape“ beginnt im piano pianissimo. Eiko Maria Yoshimura legte dieses Thema ins hohe Flötenregister. Über ein Crescendo wechselte sie zur Oboe, anschließend in den Bass. So baute sie immer stärkere Wolkentürme auf, die schließlich im Bass forte fortissimo ihre Vollendung erfuhren. Hosokawa studierte unter anderem in Berlin und Freiburg. Mit „Cloudscape“, das er im Jahr 2000 als Auftragskomposition für einen Wettbewerb in Tokio komponierte, legt er die europäischen Einflüsse auf seine Musik offen.

Giacomo Meyerbeers Oper „Der Prophet“ hat einen zentralen Choral: „Ad nos ad salutarem undam“. Franz Liszt griff ihn 1850 auf und machte ihn zum Thema seiner "Fantasie und Fuge". Hier wechseln leise Passagen mit vollen ab. Die Organistin legte die leisen Abschnitte in die Flöten- und Oboenregister aus dem Orgelinneren. Das verlieh dem Stück Raumtiefe. Über das Schwellwerk wechselte sie die Dynamik, als wollte sie den Charakter des Propheten als cholerisch darstellen.

Liszt widmete dieses Stück Meyerbeer. Als umfangreichstes Stück des Programms rückte es sich in den Mittelpunkt. Da die Themen überwiegend im Bass liegen und Flöten und Oboenregister nur kurz einsetzten, schien das Stück das vorangegangene Programm zusammenzufassen. Eiko Maria Yoshimura erntete tosenden Applaus. Sie bedankte sich mit zwei Zugaben.