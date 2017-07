St. Blasien Beim Domhock gibt es einen Appetitanreger für die Domfestspiele

Verschiedenen Gruppen präsentieren beim Domhock gegenseitig ihre Arbeit. Wolfgang Endres übergibt das Textbuch an die Stadt, das dem verstorbenen Bürgermeister Rainer Fritz gewidmet ist.

St. Blasien (sb) Rund ein Jahr dauert es noch, bis auf dem Domplatz wieder Domfestspiele stattfinden. In vielen Gruppen laufen die Vorbereitungen längst. Einen Eindruck, wie vielseitig die Arbeit ist, konnten die Beteiligten und auch etliche Zaungäste auf dem Domplatz erleben. Die Verantwortlichen hatten zu einem Domhock eingeladen.

Arbeit und Vergnügen – das große Projekt soll beides bieten. Alle Beteiligten konnten sich einmal entspannt an einen der Biertische setzen und eine Wurst genießen, während andere noch ein wenig zu arbeiten hatten. Der Projektchor war am späteren Nachmittag bereits zusammengekommen, damit ein Foto für das Plakat geschossen werden konnte. Gerd Umber ließ sich dafür mit der Drehleiter in die richtige Position heben. Das Feuerwehrfahrzeug nutzten auch Hanskarl Link und Johann Meier, um das Ziffernblatt der Uhr am rechten Turm und auch die darunter liegenden Fenster auszumessen. Das sei eine Vorarbeit für die Projektion gewesen, erläuterte Technikchef Link, die dunklen Flächen sollen abgedeckt werden.

Zwar wird schon längst gearbeitet, auch die Schneiderei ist schon längst in Betrieb, doch das Textbuch war bislang noch nicht komplett. Autor und Regisseur Wolfgang Endres hat es nun der Stadt, vertreten durch Bürgermeisterstellvertreter Manfred Leber, übergeben. Gewidmet hat er es dem verstorbenen Bürgermeister Rainer Fritz.

Die Feuertänzerinnen, die bereits über ihre Kostüme verfügen, zeigten ebenso eine Kostprobe, wie die Schnabelmenschen und Nostradamus. Auch die Soldaten gaben kurz das Regiment am Grill ab, um sich neben anderen Beteiligten der Festspielgemeinschaft und den sonstigen Neugierigen zu präsentieren. Die gerade zu Ende gegangene Chorprobe sei nicht so gut gelaufen, verriet der musikalische Leiter der Festspiele, Michael Neymeyer. Aber er sei, wie auch Wolfgang Endres, sicher, dass das Projekt erfolgreich werde.

Neymeyer leitet nicht nur den Chor, er komponiert auch viel für „die Säulen der Hoffnung“. Dabei nehme auch seine neuste Entdeckung, das Seaboard (elektronisches Instrument), eine wichtige Rolle ein. Mit vielen Effekten wird der Regisseur bei der Inszenierung arbeiten. Um die Entwicklung der Pläne für den Bau des Domes und die damit verbundene Diskussion der Klosterleute sichtbar zu machen, wird auch ein Zeichner auf der Bühne aktiv. Den Domhock nutzten die Verantwortlichen auch, um zu prüfen, ob die Idee auch wirklich umsetzbar ist.

Auch das von Udo Ehrenfeuchter gestaltete Plakat wurde an dem Abend offiziell vorgestellt. Der im Halbdunkel liegende Dom habe eine roten Hintergrund – der Betrachter werde so an die Brandkatastrophen erinnert, beschreibt Udo Ehrenfeuchter. Zu sehen ist auf dem Plakat der Pestvogel, der mit seinem Stab Kranke auf Abstand hielt, und der Bischofsstab von Fürstabt Martin Gerbert, der für die Verkündigung der frohen Botschaft stehe.