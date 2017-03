St. Blasien Ausdrucksmusik von Fjodor Elesin mit Werken von Bach und Hindemith

Der Musiker Fjodor Elesin konfrontiert sein Publikum in seinem Konzert in der Villa Ferrette mit Interpretationen von Werken von Bach und Hindemith.

In seinem Konzert „Bach & Freunde – Cello-Monolog II“ konfrontierte Fjodor Elesin Werke von Bach und Hindemith. Zunächst interpretierte er die Bach’schen Solosuiten Nr. 2 und Nr. 3, dann die fünfsätzige Sonate für Solocello von Paul Hindemith. Damit, so merkte er zu Beginn an, habe er nach dem ersten Konzert, in dem er eher auf die Nachfolge Bachs eingegangen sei, nun den barocken Meister selbst mehr in den Mittelpunkt gestellt. Dem Trend der Zeit entsprechend, so verriet Elesin, habe Bach seine Suiten, die aus einer Folge von mehr oder weniger stilisierten, verschiedenen Ländern zuzuordnenden Tanzsätzen bestehen, immer ähnlich aufgebaut.

Dem Prélude folgen je fünf Tänze in der Reihenfolge der deutschen Allemande, der französischen Courante, der spanischen Sarabande, des Menuetts, respektive der Bourrée, sowie als Abschluss der englischen Gigue. Dabei machte Elesin in seiner Interpretation den Charakterunterschied zwischen der im eher düsteren d-Moll komponierten zweiten und der im eher heiteren C-Dur gesetzten dritten Suite deutlich. Vor allem aber gab er diesen Tanzsätzen einen hochdramatischen, temperamentvollen Ausdruck, präsentierte einen exaltierten, widerspenstigen Bach, kraftvoll, schnell, zupackend. In der d-Moll-Suite begann er mit intensivem Strich, gab sich in der Allemande unwirsch und durchzog sie mit eruptiven Spurts. Auch die Courante spielte er in fliegender Eile und mit insistierendem Drängen. Die Sarabande umgab schwer lastend tiefe, hochherrschaftliche Trauer. Forsch, mehr zupackend denn tänzerisch, gebärdete sich das erste Menuett, gefolgt von einem beinahe anmutigen zweiten, und wie ein aufgeregter Wespenschwarm flog die Gigue durch den Saal.

Die C-Dur-Suite präsentierte sich weit tänzerischer als die in d-Moll. Flott und akzentreich erklang das Prélude, die Allemande kam mit Ausgelassenheit daher, die Courante wirkte elegant, auch die Sarabande war in ihrer Behäbigkeit keineswegs in so trostlose Gedanken gehüllt wie ihre Vorgängerin. Das freie Spiel mit dem Tempo prägte die Bourées, die Gigue wirkte beinahe triumphal. Dass Hindemiths Cellosonate auch in C-Dur stehe, sei wohl die einzige Ähnlichkeit zu Bach, sagte Elesin. Was die beiden Komponisten in der Interpretation dieses Abends allerdings außerdem verband, war, dass der Interpret sie als fantastische Ausdrucksmusik gestaltete. Elesin verleiht Hindemith stark perkussive Elemente. Dem ersten Satz von Hindemith verlieh Elesin perkussive Elemente, kontrastierte exaltierte Hochtöne mit der rhythmischen Prägnanz harter, tiefer Tonrepetitionen.

Im starken Kontrast dazu wirkte das Folgende wie der verfremdete Beginn eines Kinderlieds, angereichert mit Schnörkeln und Trillern. Am Ende verwandelte sich die Sonate in ein Feuerwerk schneller Staccati, rhythmischer Akkordrepetitionen und punktierter Galoppsprünge. Diesem rasanten Schluss setzte Elesin die Krone auf mit der Zugabe in Form eines als seine Lieblingsetüde angekündigten Stücks von Jean-Louis Duport, das in großer Geschwindigkeit Arpeggien abspult.

Der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wirkende Duport hatte ein 1711 von Antonio Stradivari gebautes Cello gespielt, das heute zu den wertvollsten Celli zählt, und der Hausherr der Villa Ferrette, in der Elesins Konzert stattfand, Marc Pfirter, verriet den Anwesenden, Elesin werde in seiner russischen Heimat auch der Zar des Cellos genannt, er sei der einzige Virtuose, der das Cello des Zaren spielen dürfe.