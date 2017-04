St. Blasien Architektenwettbewerb für Mehrzweckhalle bei der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien

Die Stadt will eine Mehrzweckhalle bei der Fürstabt-Gerbert-Schule bauen. Dafür wird es einen Architektenwettbewerb geben. Teilnehmen sollen 25 Teams (acht davon gesetzt) aus Architekten und Landschaftsarchitekten.

St. Blasien – Die Stadt will eine Mehrzweckhalle bei der Fürstabt-Gerbert-Schule bauen, dafür hat der Gemeinderat jetzt einen Architektenwettbewerb auf den Weg gebracht. Eine Jury, der außer Fachleuten Vertreter aus St. Blasien angehören werden, wird dann über die eingegangenen Entwürfe beschließen. Das Unternehmen Steg aus Stuttgart bereitet den Wettbewerb vor und wird ihn auch betreuen. „Sport- und Mehrzweckhalle mit Mensa und Erweiterung Fürstabt-Gerbert-Schule“ – so lautet der Titel des Ausschreibungstextes.

Allerdings ist damit noch längst nicht beschlossen, dass außer der Halle noch mehr gebaut wird. Zunächst gehe es um die Dreifeldsporthalle und darum, dass der Entwurf schon verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten berücksichtigt, sagte Bürgermeister Rainer Fritz in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Bei der Größe des Projekts muss der Wettbewerb europaweit ausgeschrieben werden.

Tilman Sperle, beim Unternehmen Steg für das Verfahren zuständig, erläuterte dem Gemeinderat das Ergebnis der vielen Besprechungen mit Schulleitung und Stadtverwaltung: Tatsächlich werde es zunächst um den Bau der Sport- und Mehrzweckhalle gehen, die eine Gesamtfläche von 1842 Quadratmetern für die eigentliche Halle, das Foyer, die Geräteräume und die Umkleide haben soll. Die Büros sollen auch Entwürfe für eine Mensa (einschließlich Aufwärmküche) sowie eine mögliche Erweiterung der Schule (auch für Inklusion) erarbeiten. Die Planung des Pausenhofes mit Überdachung und Freifläche gehört ebenfalls zum Auftrag. Die Auslobung beschreibt genau, was in einem ersten Schritt und was in einem weiteren Abschnitt verwirklicht werden soll.

Auf einem Plan werden die teilnehmenden Büros sehen, welche Abstände sie wo einzuhalten haben, welche Flächen für die Halle, die Mensa und die Schulerweiterung genutzt werden können. In der Halle könnte es beispielsweise eine mobile Bühne geben und das Foyer soll von Anfang an so angelegt werden, dass es in einem weiteren Schritt zur Mensa erweitert werden kann. Zunächst soll eine Küche für die Bewirtung der Halle eingeplant werden, die wiederum auch von einer Mensa genutzt werden könnte.

Teilnehmen sollen 25 Teams (acht davon gesetzt) aus Architekten und Landschaftsarchitekten. Die eingereichten Entwürfe werden dann von einer Jury begutachtet, die aus Fachpreisrichtern (Architekten, Fachplaner, sonstige Fachleute) und Sachpreisrichtern (Vertreter der Stadtverwaltung, des Gemeinderates, der Schule, des Landratsamtes und der evangelischen Kirche) bestehen soll, wobei die Fachpreisrichter üblicherweise ein Mitglied mehr stellen.

Die evangelische Kirchengemeinde hat der Stadt zugesagt, dass auch ihr Gelände überplant werden darf, wobei ein Abstand von 15 Metern zur Christuskirche eingehalten werden muss. Zunächst soll jetzt die Jury zusammengestellt werden, dann wird europaweit ausgeschrieben – 30 Tage werden Teams Zeit haben, sich zu bewerben. Schließlich werden die Unterlagen zur Verfügung gestellt, bei einem Kolloquium können Fragen gemeinsam geklärt werden, bevor die Arbeiten an den Entwürfen noch vor den Sommerferien beginnen können. Abgeben müssen die Teams dann die Pläne und auch ein Modell.

Schulleiterin und Gemeinderätin Susanne Schwer war es, wichtig zu betonen, dass mit dem Architektenwettbewerb noch keine Entscheidung für eine Ganztagesschule gefallen ist. Darüber müsse man an anderer Stelle und vor allem auch mit den Eltern diskutieren. Christoph von Ascheraden sagte, man müsse nun so planen, dass inhaltliche Entscheidungen zur Entwicklung der Schule offenbleiben. Einstimmig beschloss das Gremium den Ausschreibungstext.