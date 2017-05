St. Blasien Amtsgericht: 53-Jähriger erhält keine Strafe für Fußtritt

Ein 53-Jähriger musste sich vor Gericht wegen eines Fußtritts gegen einen Neunjährigen behaupten. Nach einem Einspruch gegen eine Geldstrafe wurde der Mann von der Amtsgerichtsdirektorin Susanne Lämmlin-Daun freigesprochen.

St. Blasien (csi) Erfolg mit seinem Einspruch gegen einen Strafbefehl, mit dem er zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, hatte ein 53-jähriger Arbeitsloser. Der Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung ließ sich letztlich nicht beweisen. Die Direktorin des Amtsgerichtes St. Blasien, Susanne Lämmlin-Daun, stellte das Verfahren mit Zustimmung von Staatsanwaltschaft und Angeklagtem ein.

Im vergangenen Jahr kam es kurz vor Weihnachten im Bereich der Unterführung zwischen Christuskirche und oberem Kurpark zu einem Vorfall, der Angeklagte soll einem neunjährigen Jungen mit voller Absicht gegen das Schienbein getreten haben. Die Folge: Ein schmerzhafter blauer Fleck. Der Angeklagte bestritt die Tat vehement, er tue doch keinem Kind etwas, erklärte er immer wieder. Ein ganz anderes Bild zeichnete der Neunjährige. Detailliert schilderte er den Vorfall. Am fraglichen Tag sei er nach einem Fußballturnier und einem Schwimmwettbewerb in der Schwimmhalle des Kollegs auf dem Weg nach Hause gewesen.

Kurz vor der Unterführung seien ihm zwei Männer entgegengekommen. Er habe gar nicht auf die Männer geachtet, sondern sich über seinen Sieg beim Schwimmwettbewerb gefreut, sagte der Junge. Als man aneinander vorbeigelaufen sei, habe der Angeklagte, den er vom Sehen kenne, ihm unvermittelt einen Tritt vor das Schienbein versetzt, der andere habe ihm seine Spielführerarmbinde vom Arm gerissen und sei davongelaufen.

Der Neunjährige beschrieb die Kleidung der beiden Männer in der Verhandlung sehr genau, seine jetzige Beschreibung wich aber zum Teil deutlich von der in seiner Aussage bei der Polizei ab. Gemeinsam mit Richterin Lämmlin-Daun stellte der Junge das Geschehen nach und räumte auf eingehende Befragung ein, dass der Angeklagte sich nicht richtig habe bewegen können und auch geschwankt habe. Möglicherweise sei er gestolpert und habe ihn dabei aus Versehen am Bein erwischt, der Mann habe dann noch „Entschuldigung“ gesagt, erklärte der Junge.

Diese Darstellung passte auch zu der Einschätzung des Angeklagten durch den Polizeibeamten, der den Vorfall aufgenommen habe. Er kenne den Angeklagten, den er als Alkoholiker bezeichnete, seit 1980, in all den Jahren sei der Mann nie negativ aufgefallen, so der Polizist. Daher habe er sich auch gewundert, als der Junge den Angeklagten am Tatort als Täter identifiziert habe.

Nicht auszuschließen sei, dass tatsächlich eine Berührung stattgefunden habe, sagte die Richterin nach der Beweisaufnahme, eine Verurteilung wegen Körperverletzung sei aber schwierig. Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten stellte Richterin Lämmlin-Daun das Verfahren ein. Ein Ergebnis, mit dem auch der Vater des Jungen zufrieden war. Ihm sei es bei seiner Anzeige nur um die Sicherheit des Schulweges für seinen Sohn, nicht um die Bestrafung des Angeklagten gegangen, sagte er.