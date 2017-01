St. Blasien Am Grab ökumenisch vereint

Erinnerung an die Beerdigung eines Originals vor knapp fünfzig Jahren. Katharina Bohne bleibt in St. Blasien unvergessen.

St. Blasien (thm) Mit Blick auf das Jubiläum der Reformation am 31. Oktober, ist 2017 zum Lutherjahr ausgerufen worden. Über den zahlreichen Gedenkfeiern schwebt die mehrfach aufgeworfene Frage nach den konfessionellen Gemeinsamkeiten, nach dem Zu- und Miteinander von Katholizismus und Protestantismus. In der stillen Praxis des Alltags war die Ökumene sehr oft problemloser zu vollziehen als in den offiziellen Lehren und Verlautbarungen. Hier ein kleines Beispiel von vielen aus dem Gemeindeleben.

Am Ende des 19. Jahrhunderts war die Familie des Deutschrussen Gustav Bohne nach St. Blasien gelangt. Bald wurde das sogenannte „Deutsche Haus“ erworben, das neben der einstigen Volksschule stand, am Platz des jetzigen Ostflügels des Senioren- und Pflegeheims. Der „Star“ der Familie war zweifelsfrei die 1877 geborene Tochter Katharina, ein robustes und resolutes Original.

Sie böte Stoff für einen spannenden Kurzroman mit den Versatzstücken Kauz, Original, hilfsbedürftiger alter Mensch, verbitterte Menschenverächterin, Herausforderin von Behörden und Amtsinhabern und allen Prägungen durch die russische Kultur und die Trauer um den Untergang des zaristischen Vaterlandes.

Katharina Bohne lebte später in einem kleinen Häuschen schräg unterhalb des Kalvarienbergkreuzes. Sie soll jetzt der Verkürzung wegen als alleinstehendes Original des Ortes eingeordnet werden, robust und resolut und zugleich alle Hilfen einfordernd, derer sie in der Rolle einer Einzelgängerin und mit zunehmendem Alter bedurfte und die ihr auch von allen zuständigen Stellen sowie Menschen gewährt wurden. Zum Vertrauten, Ratgeber und Ordner der Vermögensverhältnisse hatte sie sich – über einen gewissen religiösen Schatten springend – den katholischen Stadtpfarrer Wilhelm Schuh auserkoren. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit verkündete sie ihm aber mit rollenden Augen, dunkler Mimik und beherrschender Stimme, dass er sie auf keinen Fall beerdigen dürfe. Das stünde nur – gemäß ihrem Glauben – einem russisch-orthodoxen Priester zu.

Die Nachdrücklichkeit des Beerdigungsverbots (mit erhobenem Zeigefinger: "Sie beerdigen mich nicht!") steigerte sich mit den spür- und sichtbaren Altersbeschwerden, erst recht nach einem Aufenthalt im damals noch örtlichen Krankenhaus. Als sie dann Ende Juli 1968 im Alten- und Pflegeheim Neustadt verstarb, trat das für die stolze, bärbeißige Katharina Bohne das Unvorstellbare ein: Weder in Freiburg noch in Baden-Baden konnte in der (auch sommerlich bedingten) drängenden Kürze der Zeit ein Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche zur Verfügung stehen. Aber der Leichnam musste unter den Boden, wie die nüchterne und harte Sprache der Verantwortlichen sich auszudrücken pflegte.

Es erbarmten sich in doppelter Hinsicht und in christlicher Nächstenliebe der evangelische Stadtpfarrer Adolf Bull (Vater des in St. Blasien praktizierenden Arztes Winfried Bull) und der katholische Amtsbruder Dekan Wilhelm Schuh, die mit gemeinsamem Segen den Sarg der streit- und unnahbaren Katharina der St. Blasier Erde übergaben – vor rund 50 Jahren ein fast Aufsehen erregender Schritt, der wahrscheinlich nicht die Zustimmung der im Sarg Ruhenden gefunden hätte, der sie aber doch in Würde und christlicher Gemeinsamkeit aus der Welt ziehen ließ. Das Familiengrab gegenüber der Friedhofskapelle wurde 1989 dem Vergehen und der Geschichte übergeben. Der Name von Katharina Bohne wird aus unterschiedlichen Anlässen immer wieder aus der Erinnerung auftauchen – diesmal sogar dank des Lutherjahres.