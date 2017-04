St. Blasien Alles rund um Ostern

Landfrauen Albtal veranstalten Ostermarkt in der Albtalhalle.

Basar: Gefilzte Tortenstücke, hölzerne Pfefferstreuer, gestrickte Kuscheltiere – beim Osterbasar der Albtäler Landfrauen in der Albtalhalle hatten die Besucher an den Ständen viel zu entdecken. Schmuck in unterschiedlichen Stilrichtungen, farbenfrohe Osterdekoration für den Tisch oder die Eingangstüre, schön fotografierte Ansichtskarten, liebevoll genähte Patchworkdecken und Kissenbezüge – die Standbetreiber hatten sich mit ihren Produkten und der Präsentation große Mühe gegeben. Für Genüsse hatten auch die Mitglieder des Landfrauenvereins selbst gesorgt: Eine große Kuchen- und Tortenauswahl und deftige Speisen hatten sie vorbereitet und die Tische in der Halle waren über Mittag auch gut gefüllt. Bild: sb