St. Blasien Adrian Probst: Erster Kandidat für die Bürgermeisterwahl in St. Blasien

Adrian Probst gibt als erster Bürgermeisterkandidat in St. Blasien seine Bewerbung ab. Der 28-jährige ist derzeit Referent für den Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord und Landesvorsitzender der Bergwacht Schwarzwald.

Als erster Kandidat hat am Montag der 28 Jahre alte Adrian Probst seine Bewerbung für das Bürgermeisteramt persönlich in St. Blasien abgegeben. Das Amt war Mitte Mai durch den frühen Tod des bisherigen Bürgermeisters, Rainer Fritz, vakant geworden. Probst ist derzeit Referent für den Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord und Landesvorsitzender der Bergwacht Schwarzwald. Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter informierte die Presse gestern Vormittag von dieser ersten Kandidatur für die Bürgermeisterwahl am 13. August. Im Laufe des Nachmittags hat sich der Kandidat selbst mit einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet und auf seine eigens für die Bürgermeisterwahl eingerichtete Internetseite verwiesen.



„Auf der Basis vieler Gedanken und Gespräche habe ich mich entschieden, für das verantwortungsvolle Amt des Bürgermeisters zu kandidieren“, heißt es auf der Seite. St. Blasien habe sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Es gelte einerseits, angestoßene Projekte weiter voranzubringen.



„Gleichzeitig will ich mit voller Tatkraft neue Impulse setzen, die die Gesamtgemeinde stark machen und auf kommende Herausforderungen vorbereiten“, so Probst. Besonders wichtig seien ihm der Zusammenhalt und ein konstruktives Miteinander. In der Region aufgewachsen und eng mit ihr verbunden, wolle er mit den Bürgern gemeinsam die Stadt und ihre Ortsteile gestalten. Er trete als überparteilicher Kandidat an. „Als Bürgermeister werde ich daher mit allen Fraktionen des Stadtrats und Ihnen – den Bürgerinnen und Bürgern – zielorientiert, transparent und weitsichtig zum Wohle St. Blasiens zusammenarbeiten“, so Probst.



Adrian Probst hat in Höchenschwand die Grundschule besucht und sein Abitur am Kolleg in St. Blasien abgelegt. Seinen Master in Forstwirtschaften hat er 2014 von der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg erhalten. Thema seiner Thesis war „Notfallrettung im Wald – Gefahren und Konzepte“.



Die Bewerbungszeit für das Bürgermeisteramt begann in St. Blasien erst am vergangenen Samstag. Mit Bewerbungen von auswärts sei daher zu Wochenbeginn noch gar nicht zu rechnen gewesen, stellte Thomas Mutter klar. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum Freitag, 17. Juli.