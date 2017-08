Schwörstadt Wetter im Sommermonat Juli ist ein bisschen zu warm und zu nass

Passend zur Siebenschläferregel wechselten sich im mittleren Sommermonat warme bis heiße, sommerlich geprägte Wetterabschnitte mit kurzen wechselhaften, gewittrigen und kühleren Perioden ab. Im Durchschnitt war der Juli ein bisschen zu warm, ein bisschen zu nass und hatte elf Stunden zu wenig Sonne.

Mit den Tiefs Rasmund und Saverio startete der mittlere Sommermonat mit erfrischenden Temperaturen und 11,2 Litern pro Quadratmeter (l/m²) Regen innerhalb der ersten drei Julitage. Ab dem 4. brachte Hoch Francoise mit viel Sonnenschein und Trockenheit den Hochsommer zurück. Am 5. Juli gab’s mit 32 Grad den ersten Hitzetag (ab 30 Grad) des Monats. Nach vier Hitzetagen in Folge gingen die Temperaturen ab dem 9. unter dem Einfluss der Tiefs Till, Uwe, Wolf und Xavier mit einem Wechsel von leichten Regenschauern und Sonnenschein auf angenehme immer noch sommerliche Werte zurück.

Von den vielerorts unwetterartigen Gewittern mit Hagel und Starkregen blieb die Region verschont. Mit Hoch Hanna setzte sich ab dem 14. bei langsam ansteigenden Temperaturen wieder meist die Sonne durch. Die erste Julihalbzeit war somit 0,5 Grad zu warm, mit 37 l/m² fiel erst 34 Prozent des langjährigen Juli-Niederschlages und mit 127 Sonnenscheinstunden lag die Sonne im Julisoll.

Auch die zweite Julihalbzeit startete durch die Hochs Hanna und Irmingard meist sonnig und sommerlich warm. So gab’s mit 31,1 Grad am 17. Juli bereits wieder einen Hitzetag. Nach drei Hitzetagen in Folge blieb diese starke Erwärmung auch nicht ohne Folgen: Ab dem 19. wurde die Wetterlage mit Tief Zlatan und hochauftürmenden Wolken gewitterhaft. Während in Bad Säckingen am Abend des 19. ein kurzes Gewitter drei l/m² Regen brachte, vernahm man in Schwörstadt nur das Donnergrollen. Beim Durchzug mehrerer Gewitter fiel vom 21. bis zum 23. Juli 30,4 l/m² Regen.

Den stärksten Niederschlag gab es mit 9,8 l/m² innerhalb zehn Minuten am 23. Juli um 0.45 Uhr – das entsprach einer Niederschlagsrate von 160 l/m² in der Stunde, in Bad Säckingen fiel diesmal zu diesem Zeitpunkt kein Tropfen. Nach dieser Gewitterserie gab es eine Umstellung der Großwetterlage, denn auf der Südflanke von Tief Zlatan floss nun kühlere Atlantikluft an den Hochrhein, welche die schwülwarme bis heiße und mit viel Feuchte angereicherte Luft ausräumte. Mit den Tiefs Alfred und Bernhard fiel bis zum 28. Juli nochmals 43,8 l/m² des dringend benötigten Regens, bevor sich dann die Wetterlage bis zum Monatsende unter dem Einfluss von Hoch Jolanda und der Warmfront von Tief Denis wieder auf Hochsommer mit kurzen Gewittern umstellte.

Starkregen in der vergangenen Nacht

Bei dem unwetterartigen Gewitter am Mittwochmorgen kurz vor 2 Uhr gab es in Schwörstadt den stärksten Niederschlag seit dem Unwetter mit dem Jahrhundertniederschlag vom 6. Juli 2012. In fünf Minuten fielen zehn Liter pro Quadratmeter (l/m²), was einer Regenrate von 264 l/m² in der Stunde entsprach. Zum Glück ließ der Regen dann nach, so dass sich nach weiteren zehn Minuten der Niederschlag nur noch auf 19 l/m² summierte. Hätte der Starkniederschlag länger angehalten, wären die bekannten Hochwasserprobleme erneut in Erscheinung getreten. In Rheinfelden lag die zehnminütige Niederschlagsmenge bei zwölf l/m². Am Freitag und Samstag sollte es bei hochsommerlichen Verhältnissen niederschlags- und gewitterfrei bleiben, bevor am Sonntag die Gewittergefahr wieder zunimmt.