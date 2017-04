Schwörstadt Warum der März 2017 ein Monat fürs Geschichtsbuch ist

Noch nie seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen vor über 150 Jahren war ein März wärmer, sagt Wetterexperte Helmut Kohler aus Schwörstadt.

Mit 11,6 Liter pro Quadratmeter zu viel Niederschlag und einem Sonnenscheinüberschuss von 67,35 Stunden war der erste Frühlingsmonat mit einer Durchschnittstemperatur von 9,5 Grad (Norm 5,7 Grad) gemeinsam mit dem März 1994 der wärmste März seit Aufzeichnungsbeginn.

Unter dem wechselseitigen Einfluss des Hochs Hertha und der Tiefs Udo, Wilfried und Xaver startete der März mit wechselhaftem Aprilwetter. Die Tiefs Yannik, Zeus und Adriano sowie die Hochs Ingrid und Johanna sorgten für unbeständiges Wetter. Vom 8. März, 16 Uhr, bis zum 9. März, 16 Uhr, fiel innerhalb 23 Stunden 41,8 Liter Regen auf den Quadratmeter. Nach diesem ergiebigen Dauerregen wurde mit 79,6 Litern bereits 93 Prozent des langjährigen März-Niederschlages erreicht.

Ab dem 10. März gewann das Hoch Johanna die Oberhand und sorgte mit viel Sonne und Tagestemperaturen um 16 und 17 Grad für erste Frühlingsgefühle. Mit Hoch Kathrin stiegen die Temperaturen ab dem 14. März weiter an. Die erste Märzhälfte brachte somit einen Temperaturüberschuss von 1,5 Grad. Mit 87 Sonnenscheinstunden wurde schon 65 Prozent des Märzsolls verzeichnet.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit war Hoch Kathrin wetterbestimmend. Mit 21,5 Grad konnte der zweite warme Tag (ab 20 Grad) des Jahres genossen werden, am 17. März gab es mit 22,8 Grad die höchste Temperatur seit 30. September 2016. Nach acht niederschlagsfreien und zu warmen Tagen in Folge beendete Tief Christoph am 18. März die Hochdrucklage. Mit einer Nachmittagstemperatur von 8,9 Grad war es 13,9 Grad kühler als am Vortag.

Unter dem Einfluss der Tiefs Dieter, Eckhard, Falk, Gregor und dem Azorenhoch gestalteten sich sechs Tage mit Temperaturen teils unter und teil über dem Frühlingsniveau wechselhaft. Die Hochs Ludwiga und Marrit verwöhnten dann ab 25. März bis zum Monatsende bei von Tag zu Tag ansteigenden Temperaturen.

Am 31. März wurde mit 23,9 Grad die höchste Märztemperatur der vergangenen 20 Jahre verzeichnet. Für einen echten Sommertag, ab 25 Grad, hat’s aber in dieser Region nicht gereicht. Rekordverdächtig war der März 2017 aber trotzdem.