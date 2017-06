Schwörstadt Warum auf den Siebenschläfer meist nicht Verlass ist

Was es mit dem Siebenschläfertag und dem Sommerwetter auf sich hat, beleuchtet unser Wetterexperte Helmut Kohler.

Am Dienstag war Siebenschläfer. Die dazu gehörige Bauernregel lautet: Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag, oder regnet es am Siebenschläfertag, der Regen sieben Wochen bleiben mag. Das ist jedoch in mehrfacher Hinsicht falsch, denn es geht nicht nur um Regen, sondern um die Großwetterlage über Europa.

Auch der Termin stimmt nicht, denn durch die Kalenderreform des Jahres 1582 gab es eine Verschiebung um etwa elf Tage. Der eigentliche Siebenschläfertag wäre somit erst der 8. Juli. Den 27. Juni als Abbild des zu erwartenden Sommers zu betrachten, ist somit unsinnig. Um das Sommerwetter vorauszusagen, sollte man besser einen etwas größeren Zeitraum von ein bis zwei Wochen von Ende Juni bis Anfang Juli als Grundlage nehmen.

Aberglaube hin oder her: Meteorologen sehen zu dieser Zeit tatsächlich eine Stabilisierung der Großwetterlage, die meist über eine längere Spanne anhält. Der Grund dafür sei die Besonderheit der Erdatmosphäre. In etwa zehn Kilometer Höhe wehen sogenannte Jetstreams im Zickzack um die Erde. Sie beeinflussen die Zugbahnen der Hoch- und Tiefdruckgebiete und sind damit für die Wetterentwicklung verantwortlich. Ob es sonnig oder regnerisch wird, hängt letztlich davon ab, ob der Wind in einer Süd- oder Nordkurve über Europa hinweg zieht.

Was ist also in diesem Sommer nach der Siebenschläferregel zu erwarten? Nach den zurückliegenden Tagen mit Hitzetemperaturen und den zu erwartenden benötigten gewittrigen Regenschauern mit etwas Abkühlung, dürfte sich nächste Woche wieder Hochdruckeinfluss einstellen. Trifft die Bauernregel zu, gibt es sicher keinen zu kalten Sommer.