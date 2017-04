Schwörstadt Waieblätzer Dossenbach wählen Gabriel Eckert zum Vizechef

Gabriel Eckert ist neuer stellvertretender Vorsitzender bei den Waieblätzer Dossenbach. Karin Genter wird zum Ehrenmitglied ernannt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Pünktlich um 20.11 Uhr eröffnete der Vorsitzende Sven Ernst die Hauptversammlung der Guggenmusik Waieblätzer Dossenbach. Bis auf wenige entschuldigte Mitglieder kamen neben den Musikern auch Gäste aus der Kommunalpolitik sowie einige Passiv- und Ehrenmitglieder, um das vergangen Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen.

Denn aus dem Tätigkeitsbericht der Schriftführerin, Selina Märtin, wurde deutlich, das die Gugge vom Dinkelberg nicht nur im Bereich Hochrhein zu sehen und hören waren, sondern sich auch im Kreis Tuttlingen oder in der Schweiz präsentierten.

Als ein Highlight im vergangenen Jahr konnten die Waieblätzer ihr 44-jähriges Jubiläumfest feiern. Bei strahlendem Sonnenschein kamen neben den vielen Gästen auch befreundete Cliquen und Guggen, um das besondere „Jubifescht“ am Vatertag zu feiern. Hier galt nochmal der Dank an all die Helfer. „Ohne euch hätten wir das nicht geschafft“, meinte Märtin.

Aber nicht nur fünften Jahreszeit waren die jungen Frauen und Männer unterwegs. So wurde zum ersten Mal ein Guggewandertag durchgeführt und beim Drachenbootrennen in Schwörstadt teilgenommen.

Erfreut zeigte sich Sven Ernst, dass es im vergangenen Jahr gleich drei Probejahrabsolventen gab. Neben Lisa Hrdina und Tobias Mutter wurde auch Daniel Siebold zum Mitglied aufgenommen.

Gleich mehrere Ehrungen standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Ralf Stobbe und Denis Läderer konnten für 15 Jahre aktiv Mitgliedschaft geehrt werden. Karin Gentner gar für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft. Sie wurde nun zum Ehrenmitglied ernannt. Karlheinz Haug und Harry Märtin wurden ebenfalls zu Ehrenmitglieder ernannt. Auch Sie gehören über 20 Jahre sowohl aktiv und zuletzt passiv dem Verein an.

Auch standen an diesem Abend wieder Neuwahlen an. Der stellvertretende Vorsitzende Manuel Benz gab sein Amt nach sieben Jahren ab. Zu seinem Nachfolger wurde Gabriel Eckert gewählt. Neuer und alter Musikchef ist Ralf Stobbe, der nun in seine siebte Amtszeit geht.

Selina Märtin (Schriftführerin), Marco Nardozza (Kassierer) und Thorsten Brucker (aktiv Beisitzer) wurden ebenfalls auf zwei Jahre gewählt. Johannes Eckert übernimmt das Amt des Requisitenverwalters. Das zuvor Gabriel Eckert innehatte und wurde deshalb auf vorerst ein Jahr gewählt. Freddy Märtin und Anja Klemm verlängerten ihre Amtszeit als Passivbeisitzer ebenfalls um zwei Jahre.

Ortsvorsteher Arndt Schönauer überbrachte die besten Wünsche der Gemeinde. Er lobte die Clique für das Engagement das Brauchtum zu pflegen und zu erhalten. Ob es der traditionelle Hemdglunkiball am 2. Faißen ist oder der Kinderball am Rosenmontag.