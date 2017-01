Schwörstadt Von Hasel nach Schwörstadt: Jürgen Kern ist neuer Kämmerer

Jürgen Kern ist seit Januar neuer Kämmerer in Schwörstadt. Die wichtigste Aufgabe ist die Fertigstellung des Haushaltsplans für 2017.

In der ersten Sitzung im neuen Jahr begrüßten Bürgermeister-Stellvertreter Harald Ebner und die Gemeinderäte den neuen Kämmerer in der Ratsrunde. Kern leitet den Fachbereich I mit den Aufgabengebieten Finanzen und Personal. Kern sagte, dass er mit Hochdruck am Haushalt für 2017 arbeite und sich auf die Zusammenarbeit mit dem Gremium freue.

Zuvor war Kern 17 Jahre lang Ratsschreiber in Hasel. „Das ist ein aussterbender Beruf. Ratsschreiber sind Kämmerer, Standesbeamte und Hauptamtsleiter auf einmal, die müssen alles können. Ich war einer der letzten im Kreis“, erklärt Ebner auf telefonische Nachfrage. „Der Wechsel ist für mich auch ein Karrieresprung.“

Der 53-Jährige wohnt in Schopfheim. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Im Rathaus in Schwörstadt fühlte er sich gleich willkommen und hatte einen guten Start. „Die dringlichste Aufgabe ist der Haushalt für dieses Jahr“, sagt Kern. Bis 2020 will er den Haushalt auf das neue kommunale Haushaltsrecht umstellen.