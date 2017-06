Schwörstadt Unbekannte werfen Müllsäcke in den Rhein bei Schwörstadt  Wasserschutzpolizei bittet um Mithilfe

Unbekannte werfen Müllsäcke in den Rhein bei Schwörstadt – Wasserschutzpolizei bittet um Mithilfe

Ungefähr 20 gefüllte Säcke wurden in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai oberhalb des Schiffsanlegers entsorgt, ein Teil davon verfing sich im Treibgutrechen des Kraftwerks Ryburg-Schwörstadt.

Schwörstadt – In der Nacht von Dienstag, 2. Mai, auf Mittwoch, 3. Mai, wurden im Raum Schwörstadt, oberhalb des dortigen Schiffsanlegers, durch bislang unbekannte Täter 20 gefüllte Müllsäcke vom Ufer aus in den Rhein geworfen. Es handelt sich hierbei um blaue, handelsübliche Müllsäcke, welche diversen Hausmüll beinhalten. Die Gesamtmenge beträgt rund 3 Kubikmeter. Einige der Müllsäcke verfingen sich dabei im Uferstrauchwerk des Schiffsanlegestegs, wo sie am Morgen des 3. Mai von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung entdeckt wurden. Ein weiterer Teil trieb rheinabwärts und endete einen Tag später im Treibgutrechen des Kraftwerks Ryburg-Schwörstadt.

Die Wasserschutzpolizei bittet um Mithilfe bei den Ermittlungen: Wer hat im genannten Zeitraum ungewöhnliche Aktivitäten am Rheinufer bemerkt? Wer hat, zu vermutlich nächtlicher Zeit, Personen und/oder Kraftfahrzeuge in Rheinufernähe gesehen, welche in Zusammenhang mit der Müllentsorgung stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich bei dem zuständigen Wasserschutzpolizeiposten Vogelgrun zu melden. E-Mail (vogelgrun.wspw@polizei.bwl.de) oder Telefon: 0761/8822100.