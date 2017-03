Schwörstadt Turnverein Schwörstadt blickt auf schwieriges Jahr zurück

Bei der Hauptversammlung des Turnvereins Schwörstadt im Sportheim hatte der erst seit fünf Monaten amtierende Vorsitzende Michael Hribar ein wahres Mammutprogramm zu bewältigen.

Neben Neuwahlen stand auch eine Vielzahl an Mitgliederehrungen auf der Tagesordnung. Für den aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidierenden Hauptkassenwart Michael Kaiser wurde Stephanie Oldenburg einstimmig gewählt.

Im Mittelpunkt stand auch die Ernennung von Jeanette Lutz zum Ehrenmitglied. Sie ist seit 30 Jahren Übungsleiterin und war zudem 20 Jahre als Beisitzerin im Vorstand tätig. Eine besondere Ehre wurde Maike Keser, Abteilungsleiterin für Kinder- und Jugendsport, zuteil: Vom Deutschen Turnerbund (DTB) bekam sie die Auszeichnung „Pluspunkt Gesundheit“. Dies ist eine Ehrung des DTB, die 1994 ins Leben gerufen wurde, um herausragende Leistungen im Bewegungs- und Gesundheitssport zu würdigen.

In seinem Rückblick bezeichnete Vorsitzender Hribar 2016 als ein schwieriges Jahr für den Verein, das man aber durch die Mithilfe aller Mitglieder gut bewältigt habe. Auch die erforderliche Beitragserhöhung sei ohne Mitgliederschwund positiv aufgenommen worden, sodass man jetzt wichtige anstehende Aufgaben in Angriff nehmen könne. Über die einzelnen Abteilungen berichteten deren Leiter. Für die Leichtathleten war dies Claudia Behringer. Sie bezeichnete die Teilnahme von älteren Athleten am Landesturnfest in Ulm als einen der Höhepunkte. Bei den Jugendlichen hätten sich einige durch gute Ergebnisse in der Badischen Bestenliste verewigen können, sagte Behringer.

Aus dem Jahresbericht von Stephanie Franco für den Erwachsenensport stach hervor, dass Mitglieder in neun verschiedenen Gruppen bei Spezialgymnastik aktiv waren. Beim Tischtennis, hier waren vier Teams am Start, hätte die erste Mannschaft nach dem Aufstieg in die Bezirksliga sogleich einen ausgezeichneten dritten Platz belegt, berichtete Abteilungsleiter Christian Keser erfreut. In der Abteilung Kinder- und Jugendsport, so deren Leiterin Maike Keser, würde in sieben verschiedenen Tanz- oder Sportgruppen nicht der Leistungsdruck, sondern der Spaß im Vordergrund stehen.

Der Turnverein