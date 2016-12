Schwörstadt Trügerische Idylle am Rhein: Schwörstadt blickt auf ein stürmisches Jahr 2016 zurück

Ein Rückblick auf das Jahr: Es gab personelle Wechsel im Rat und in der Verwaltung. Positiv zu verzeichnen ist, dass Bürger solidarisch und hilfsbereit sind.

Von ruhigem Fahrwasser war die Gemeinde Schwörstadt im vergangenen Jahr weit entfernt. Vielmehr schlugen die Wellen hohe Wogen. Der Zaun im Rheinschwimmbad wurde erneut zum strittigen Dauerthema, das im Gemeinderat zu heftigen Turbulenzen führte. Die fanden ihr Ende im völlig überraschenden Rücktritt von Bürgermeister Artur Bugger. Ein Rückblick auf 2016 – ein Ausschnitt der Ereignisse.

Der Kapitän verlässt das (sinkende) Schiff: Nach 32 Jahren erklärte Bürgermeister Artur Bugger Mitte September einem perplexen Gemeinderat seinen Rücktritt und übergab die Amtsgeschäfts mit dem Hinweis „ich trete meinen Resturlaub an“ an seinen Stellvertreter Harald Ebner. Eine Erklärung für seine Entscheidung gab er nicht. Nur so viel: „Ich bin keiner, der nachtritt."

Unruhe im Gemeinderat

Schon vor Buggers Rücktritt hatte es in den Reihen des Gemeinderats arg gekriselt. Mitte Juli legte Wolfgang Eckert von den Unabhängigen Bürgern sein Mandat nach zwölfjährigem Engagement im Gemeinderat nieder. Im September folgten die Rücktrittsgesuche von Ilse Keser, die 22 Jahre lang für die Freien Wähler am Ratstisch saß, und von Moritz Matthäus, dem Überraschungssieger der Unabhängigen Bürger aus der Kommunalwahl 2014. Anlass für seinen Rücktritt war allerdings der Wegzug aus Schwörstadt. Doch damit nicht genug: Mit dem Rücktritt von Helmut Lambrecht (Freie Wähler) Ende September drehte das Gemeinderats-Karussell eine vorerst letzte Runde.

Aber nicht nur die personelle Bewegung im Gemeinderat kostete viel kommunalpolitische Kompetenz, vielmehr ging die Kündigung von Rechnungsamtsleiter Dietmar Zimmermann der Verwaltung gehörig an die Substanz. Doch das „muntere Wechselspiel“ birgt auch Chancen: Mit Rebecca Eckert, Irene Knauber, Marco Fingerlin und Ralf Stobbe zogen junge Leute in den Gemeinderat ein und mit dem bisherigen Hasler Ratschreiber Jürgen Kern tritt in Schwörstadt zum Jahresbeginn ein neuer Rechnungsamtsleiter an. Die Wahl des Bürgermeisters ist auf den 5. Februar terminiert. Zwei Kandidaten haben bisher ihren Hut in den Ring geworfen: Christine Trautwein-Domschat, eine Juristin aus Karsau, und Matthias Strittmatter, Diplom-Verwaltungswirt aus Grenzach-Wyhlen. Noch bis Montag, 9. Januar, können sich weitere Bewerber um den Posten des Bürgermeisters hinzugesellen.

Rheinschwimmbad schlägt Wellen

Nicht nur, aber vor allem das Rheinschwimmbad sorgte für hitzige Diskussionen und Auseinandersetzungen im Gemeinderat. Am im Sommer 2015 aufgestellten Zaun schieden sich die Geister, das Gremium vermisste in Sachen Rheinzugang die Unterstützung des Gemeindeoberhaupts. Als dann vom Regierungspräsidium Freiburg auch noch die Absperrung des Grünstreifens zwischen Zaun und Rhein oder die Übernahme der Verkehrssicherungspflicht für das Baden im Rhein von dritter Seite gefordert wurde, peitschten die Wogen endgültig hoch. Dies auch vor der Drohung einer Demontage der Ein- und Ausstiegshilfen, die seit mehr als 80 Jahren am Rheinufer Bestand haben. Eine Entscheidung indes steht aus und das Thema dürfte Schwörstadt auch 2017 weiter beschäftigen.

Aber es gab auch Positives: Das neue Baugebiet Zohlen in Dossenbach wurde im November übergeben. 20 Grundstücke warten darauf, bebaut zu werden, die meisten sind schon verkauft. Auch den letzten Knopf ans Gewerbegebiet West II hat der Gemeinderat im September festgezurrt: Die Satzung wurde beschlossen, die Firmen Technische Kunststoffe Wagner (Tekuwa) und Biegema Wehr können bauen. Im Dezember schließlich kam die lange erwartete Nachricht: Das Bundesverkehrsministerium verabschiedete den Bundesverkehrswegeplan 2030. Damit rückte der Teilabschnitt der A 98 Rheinfelden-Tiengen in den vordringlichen Bedarf.

Solidarisch und hilfsbereit

Einmal mehr zeigte sich das Dorf solidarisch und hilfsbereit. Als Ende April 90 Flüchtlinge in die Gemeinschaftsunterkunft in Schwörstadt zogen, kümmerte sich der im März gegründete Helferkreis um die Neubürger. Ebenso spontan war die Hilfswelle, als im März eine junge Familie beim Brand ihres Einfamilienhauses ihr gesamtes Hab und Gut verlor. Heute sprießt an selber Stelle ein neues Pflänzchen.

Es gab einige Anlässe zum Feiern: Im September blickte die Feuerwehr Schwörstadt in einem viertägigen Festreigen auf ihr 150-jähriges Jubiläum zurück. 50 Jahre Dienst am Nächsten feierte der DRK-Ortsverein mit einem Festakt im Mai. Rechtzeitig zu den Weihnachtsfeiertagen erstrahlte die katholische Kirche in Schwörstadt in festlichem Glanz. In einem ersten Abschnitt wurde der Kirchturm saniert. Der Kindergarten St. Elisabeth erhielt nach langem Warten einen barrierefreien Zugang und eigene Parkplätze.