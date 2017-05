Schwörstadt Strom fällt in Teilen von Schwörstadt und Rheinfelden aus - Ursache unbekannt

Strom fällt in Teilen von Schwörstadt und Rheinfelden aus - Ursache unbekannt

Am Samstagvormittag fiel um 9.04 Uhr in der Region Schwörstadt der Strom aus. Betroffen waren neben Schwörstadt auch Dossenbach, Riedmatt und Nordschwaben, teilt Energiedienst mit.

Der Bereitschaftsdienst der ED Netze GmbH war nach knapp 20 Minuten vor Ort und kümmerte sich um die Beseitigung der Störung, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.Durch aktives Umschalten in der Netzleistelle Rheinfelden konnten die Techniker die meisten Haushalte bis 9.42 Uhr wieder mit Strom versorgen.Die letzten Kunden waren um 10.49 Uhr wieder am Netz. Trotz intensiver Suche konnte keine konkrete Ursache für den Stromausfall festgestellt werden, schreibt Energiedienst.