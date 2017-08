Schwörstadt Stärkster Niederschlag seit fünf Jahren geht über Schwörstadt nieder

Innerhalb von fünf Minuten fielen vergangene Nacht zehn Liter pro Quadratmeter, was einer Regenrate von 264 Liter pro Quadratmeter in der Stunde entsprach.

Bei dem unwetterartigen Gewitter am Mittwochmorgen kurz vor 2 Uhr, bei dem in Rickenbach ein Jugendlicher ums Leben kam und mehrere zum Teil schwer verletzt wurden, gab es in Schwörstadt den stärksten Niederschlag seit dem Unwetter mit dem Jahrhundertniederschlag vom 6. Juli 2012.

Innerhalb von fünf Minuten fielen zehn Liter pro Quadratmeter, was einer Regenrate von 264 Liter pro Quadratmeter in der Stunde entsprach. Zum Glück ging die Niederschlagsrate dann zurück, sodass sich nach weiteren zehn Minuten der Niederschlag nur noch auf 19 Liter pro Quadratmeter summierte, wie Schwörstadts Wetterexperte Helmut Kohler berichtet.

"Hätte der Starkniederschlag länger angehalten, wären die bekannten Schwörstädter Hochwasserprobleme erneut in Erscheinung getreten", schreibt Kohler.

In Rheinfelden lag die zehnminütige Niederschlagsmenge übrigens bei zwölf Liter pro Quadratmeter.

Am Freitag und Samstag sollte es bei hochsommerlichen Verhältnissen niederschlags- und gewitterfrei bleiben, bevor am Sonntag die Gewittergefahr wieder zunimmt.