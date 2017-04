vor 35 Minuten Horatio Gollin Schwörstadt Sportanlage am Rhein in schlechtem Zustand

Einen zehn Monate alten Antrag, die Sportanlagen in der Rheinbadstraße an den Turnverein zu übereignen, lehnte der Gemeinderat ab. Der TV wusste gar nichts davon und will die Anlagen auch gar nicht haben.

