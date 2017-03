Schwörstadt Sonne macht viele Überstunden im vergangenen Winter

Meteorologisch ist der Winter vorbei – Zeit für Wetterexperte Helmut Kohler Bilanz über die kalten Monate zu ziehen.

Der Vergleich zeigt: Mit einem Sonnenscheinüberschuss von mehr als 133 Stunden gab’s den sonnenreichsten meteorologischen Winter seit Aufzeichnungsbeginn vor mehr als 50 Jahren, den zweittrockensten Winter der letzten 20 Jahre und trotz eines äußerst milden Februars war der Winter noch 0,13 Grad zu kalt.

Sonne im Dezember: Der Dezember 2016 geht in die Wetter-Geschichtsbücher ein, denn noch nie seit über 150 Jahren gab es am Hochrhein solch einen niederschlagsarmen und sonnenscheinreichen Dezember. Der erste Wintermonat war 0,8 Grad zu kalt, die Sonne schien fast 147 Stunden lang. Regen gab’s so gut wie keinen, was den Wetterexperten Sorgen bereitet.

Frost im Januar: Der Januar machte dem Winter alle Ehre: Nach 1985 (-5,2 Grad) und 1987 (-3,8 Grad) war der zweite Wintermonat mit 29 Frosttagen (Norm 18,7 Tage), 13 Eistagen (Norm 6,7 Tage) und einer Durchschnittstemperatur von –2,5 Grad der drittkälteste Januar seit über 50 Jahren. Der gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 3,3 Grad zu kalte Januar brachte einen Sonnenscheinüberschuss von 13 Prozent und – hauptsächlich bedingt durch den sehr niederschlagreichen letzten Januartag – einen Regenüberschuss von vier Liter pro Quadratmeter.

Wärme im Februar: Der drei Grad zu warme und 24 Stunden zu sonnenscheinreichste Februar war einem Wintermonat nicht würdig. Und auch die Regenbilanz stimmt nicht, wie Kohler ermittelt hat. Mit 70,4 Liter pro Quadratmeter fiel nur 95 Prozent des langjährigen Februarniederschlages – aber immerhin. Denn weil es in den Vormonaten fiel zu trocken war, verschaffte der Mix aus Regen und Schnee am Ende des letzten Wintermonats den Landwirten etwas Erleichterung und die Flusspegelstände stiegen etwas an.



Winter in Zahlen

Niederschlagstage: 32 Tage; 1,9 Tage unter dem langjährigen Mittel 1981-2010.

32 Tage; 1,9 Tage unter dem langjährigen Mittel 1981-2010. Niederschlagsmenge: 161,8 l/m²; 84,2 l/m² unter dem langjährigen Mittel 1981-2010.

161,8 l/m²; 84,2 l/m² unter dem langjährigen Mittel 1981-2010. Tage mit Schneefall: 11 Tage.

11 Tage. Tage mit Schneedecke: 31 Tage; 9,8 Tage über dem langjährigen Mittel.

31 Tage; 9,8 Tage über dem langjährigen Mittel. Höchste geschlossene Schneedecke: 20 cm am 10. Januar.

20 cm am 10. Januar. Durchschnittliche Höchsttemperatur: 5,3°C ; 0,46°C über dem langjährigen Mittel 1981-2010.

5,3°C ; 0,46°C über dem langjährigen Mittel 1981-2010. Durchschnittliche Tiefsttemperatur: -2,03°C ; 0,33°C unter dem langjährigen Mittel 1981-2010.

-2,03°C ; 0,33°C unter dem langjährigen Mittel 1981-2010. Durchschnittstemperatur: 1,34°C; 0,13°C unter dem langjährigen Mittel 1981-2010.

1,34°C; 0,13°C unter dem langjährigen Mittel 1981-2010. Frosttage: 67 Tage; 15,8 Tage über dem langjährigen Mittel 1981-2010.

67 Tage; 15,8 Tage über dem langjährigen Mittel 1981-2010. Eistage: 13 Tage; 0,8 Tage unter dem langjährigen Mittel 1981-2010.

13 Tage; 0,8 Tage unter dem langjährigen Mittel 1981-2010. Tiefsttemperatur: -12,80°C am 7. Januar.

-12,80°C am 7. Januar. Höchsttemperatur: 20,90°C am 28. Februar.

20,90°C am 28. Februar. Sonnenscheindauer: 316,45 Stunden; 133,45 Stunden über dem langjährigen Mittel 1981-2010.

Der meteorologische Frühling beginnt am 1. März, der kalendarische oder astronomische hingegen in diesem Jahr am 20. März.