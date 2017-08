Schwörstadt Sonja Dannenberger übernimmt kommissarische Leitung der Schule am Heidenstein

Die Schulleiterin der Talschule Wehr, Sonja Dannenberger, ist nun auch für die Schule in Schwörstadt verantwortlich.

Sonja Dannenberger übernimmt die kommissarische Leitung der Schule am Heidenstein in Schwörstadt. Der bisherige Übergangsrektor, Klaus Weber, wurde am 1. August in den Ruhestand versetzt. Dannenberger ist Rektorin der Talschule Wehr und übernimmt das Amt in Schwörstadt solange, bis das laufende Bewerberverfahren zur Besetzung der Schulleiterstelle beendet ist, heißt es in einer Mitteilung.