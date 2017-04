Schwörstadt So wird das Osterwetter in Schwörstadt und Umgebung

So wird das Osterwetter in Schwörstadt und Umgebung

Helmut Kohler wagt eine Prognose für das Osterwetter: Schnee wie zuletzt 2013 gibt es zwar nicht, aber es wird deutlich kühler.

Das Ei der Oster-Wetterprognose ist noch nicht ganz gelegt, eines ist jedoch sicher: Wer den Sinn von gefärbten Ostereier darin sieht, dass man sie im Schnee besser findet, kann auf das Färben unterhalb von 1000 Höhenmetern verzichten. Denn trotz eines „Anti-Winter-Weihnachtswetters, gibt’s in dieser Region keinen Schnee zu Ostern. Nur die höchsten Schwarzwaldlagen könnten durchaus eine weiße Oster-Überraschung bekommen.

Das zurückliegende Wochenende verwöhnte uns bei strahlendem Sonnenschein mit sommerlichen Temperaturen und diese Wetterlage wäre auch für die Osterfeiertage wünschenswert. Doch daraus wird nichts, denn in der Karwoche stellt sich die Wetterlage nachhaltig um. Bei einem Sonne-Wolkenmix und einer sehr geringen Niederschlagsneigung liegen die Tageshöchsttemperaturen absolut der Jahreszeit entsprechend um 14 bis 17 Grad. Auch der dringend benötigte Regen ist nicht in Sicht.

Ostern fällt immer auf das Wochenende nach dem ersten Frühlingsvollmond und somit zwischen 22. März (frühester Termin) und 25. April (spätester Termin). Eine wissenschaftliche Klimatologie des Osterfestes ist aufgrund der Terminschwankungen im Gegensatz zur Weiße-Weihnachten-Statistik nicht aussagekräftig – und es war wirklich schon alles möglich, wie die Wetteraufzeichnungen seit 1997 zeigen: Vom Ostersamstag auf den Ostersonntag, 12. April 1998, fielen bei –0,4 Grad zehn Zentimeter Nassschnee, was zu erheblichem Schneebruch und Straßensperrungen führte.

Am kältesten war das Osterfest 2008: Fünf Grad unter Null und 11,5 Zentimeter Schnee – so sah der Ostermontag, 24. März, aus. Das wärmste Osterwochenende gab’s im Jahr 2000; am Ostersamstag, 22. April, stieg die Temperatur auf 27,3 Grad an.

Osterwetter seit 1997