Schwörstadt Seit 50 Jahren Warten auf die A 98: Schwörstadt reißt der Geduldsfaden

Täglich rollen 20.000 Fahrzeuge durch Schwörstadt. Die Anwohner leiden unter Lärm und Feinstaub. Was Betroffene und Politiker dazu sagen und wie es weitergeht, lesen Sie hier.

Mehrmals muss Armin Schuster neu ansetzen, bis die Umstehenden seine Worte verstehen. Gerade donnert wieder ein tonnenschwerer Laster an der rund 30-köpfigen Gruppe vorbei, die sich in der Schwanenkurve an der B 34 zum Ortstermin eingefunden hat. Man versteht vor Lärm kaum sein eigenes Wort, geschweige denn das des CDU-Bundestagsabgeordneten, der mit dem Verkehrsexperten Steffen Bilger am Montagnachmittag nach Schwörstadt gekommen ist, um sich die Forderungen der Anwohner anzuhören und über die hoffentlich baldige Offenlage des Autobahnabschnitts A 98.5 zu informieren. "Ich bin überzeugt, dass das Regierungspräsidium bald eine Entscheidung trifft", macht Schuster den Schwörstädtern Mut.