Schwörstadt Schwörstädter Schnecken feiern Zunftabend bunt und bissig

Schnaps aus Schneckenhäuschen trinken: Das ist wohl auch für Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domaschat neu – zahlreiche Seitenhiebe auf Themen wie die A 98 inklusive

Schwörstadt – Beim Zunftabend der Schwörstädter Schnecken blieb kein Auge trocken. Das Thema Zäune lässt den Narren keine Ruhe, aber auch ein neuer Flugplatz in Dossenbach wäre für die Stadtentwicklung ziemlich wünschenswert. Bürgermeisterin in spe Christine Trautwein-Domschat bekam vorsorglich schon einmal eine Pilotenuniform. In der vollbesetzten Festhalle hatten Hästräger und Kostümierte viel zu lachen beim abwechslungsreichen Programm der Narrenzunft. Begeistert zeigte sich auch Bürgermeisterin in spe Christine Trautwein-Domschat.

Mehrfach musste sie auf die Bühne, um die „Nationalhymne der Schnecken“ zu singen oder mit Oberschneck Jürgen Zwigart anzustoßen, natürlich mit Schnaps im Schneckenhaus. „Die Schneckenhüsli haben wir frisch heute Morgen am Bahndamm gesucht“, warb der Oberschneck. Zusammen mit Petra Probst als Maria glänzte Zwigart in seiner Paraderolle als Giovanni. Aus ihrer Touristinformation haben die beiden einen eigenen Blick auf das Geschehen im Dorf und große Pläne, besonders zur touristischen Vermarktung von Zäunen. Die zwei Touristiker planen auch gleich einen Flugplatz in Dossenbach, da dort schon die ersten rot-weißen Poller vor einem ehemaligen Friseurgeschäft für die Landebahn aufgestellt wurden. Giovanni und Maria statteten prompt Trautwein-Domschat als künftige Leiterin des Flugplatzes mit einer Pilotenuniform aus.

Auch den Gemeinderat nahmen die Narren aufs Korn und spielten eine Sitzung nach. Zwischen den Tagesordnungspunkten wurde Schorle getrunken und auf das 47. Jubiläum der Planung des Weiterbaus der A 98 angestoßen. Da es keinen Kirchenchor und keinen Gesangverein mehr gibt, wurde beschlossen, dass die Gemeinderäte bei öffentlichen Anlässen singen sollen. Empörung gab es darüber, dass aktuell ein Karsauer Schulleiter das Sagen in der Schule hat, und Bürgermeisterin Probst warnte: „Die Schule darf nicht zumachen, sonst werden wir alle wie die im Ortsteil da oben.“ Weitere humoristische und tänzerische Auftritte der Wäschbachwiiber, der Rebbachgeister, des Turnvereins und einzelner Akteure bestimmten den Abend, durch den Petra Probst mit ihrem Sohn Marco führte. Für das Publikum gab es Mitmach-Gymnastik und in den Pausen spielte das Duo Splash Schlager und Party-Hits. Hinter der Theke, beim Einlass und beim Bedienen halfen der Bündte-Club, der Musikverein und der DRK-Ortsverein. Ein Ehrengast hatte sich allerdings entschuldigen lassen: Alt-Bürgermeister Artur Bugger war dieses Mal nicht gekommen.

Es gab auch Ehrungen für Mitgliedschaft in der Narrenzunft: Laura Asal und Regina Weber für fünf Jahre, Tobias Asal ist seit zehn Jahren dabei und Traudel Otto erhielt großen Applaus. Sie ist mittlerweile schon seit 30 Jahren in der Narrenzunft.