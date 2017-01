Schwörstadt Schwörstädter Rolf Zirlewagen will für Bürger sprechen

Ein Schwörstädter sucht den Dialog mit den Bürgermeisterkandidaten Christine Trautwein-Domschat und Matthias Strittmatter.

Rolf Zirlewagen hat in der Vergangenheit immer wieder als aufmerksamer und kritischer Bürger auf sich aufmerksam gemacht, wenn es um Verkehrsthemen ging. So hat er sich in der Diskussion um den Bypass Hochrheinbahn eingemischt, zum Bau der Autobahn A 98 und zur Radwegverbindung zwischen Schwörstadt und Karsau. Im aktuellen Wahlkampf um die Neubesetzung der Bürgermeisterposition der Gemeinde wird Zirlewagen ebenfalls aktiv, um einen Bürgerdialog mit den beiden Kandidaten zu führen.

Am Wochenende hat er Christine Trautwein-Domschat und Matthias Strittmatter seine Überlegungen schriftlich kundgetan mit dem Hinweis darauf, dass er „als einfacher Wähler“ Sprecher und lediglich seine Überlegungen in den Raum stelle, ohne eine öffentliche Funktion wahrzunehmen.

Wie Zirlewagen gegenüber unserer Zeitung erklärt, gehe es ihm darum, den Blick auf die „Kompetenz“ zu werfen zur Bewältigung der Aufgabe „Verwaltung“. Die Bürger wünschen sich seiner Meinung nach „zuallererst eine gerecht und reibungslos funktionierende Verwaltung“.

Zirlewagen legt den Kandidierenden bei der Bürgermeisterwahl in Schwörstadt in seinem Schreiben nahe, als wichtigste Eignung Glaubwürdigkeit, Bürgernähe, Führungsqualität und Parteiunabhängigkeit zu zeigen. In seinem Schreiben, das er öffentlich macht, stellt Zirlewagen die These auf, dass „der Wahlbürger im Vergleich mit den Kandidaten im Nachteil“ sei, weil er keine Unterstützung erhalte, wie er in den Dialog treten könne.