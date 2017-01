Schwörstadt Schwörstädter Kameraden arbeiten zu weit weg vom Einsatzort

Die Einsatzbereitschaft am Tage bereitet der Feuerwehr Schwörstadt Kopfzerbrechen.

Der größte Einsatz des vergangenen Jahres waren für die Kameraden der Feuerwehr Schwörstadt die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Abteilung. Die Ausrichtung der Kreisversammlung des Feuerwehrverbandes und der Festakt mit der Landrätin gehörten noch die leichteren Aufgaben. Zum viertägigen Fest im September als Höhepunkt wurden insgesamt 4500 Arbeitsstunden geleistet.

Bei der Hauptversammlung am Samstagabend ging es aber auch um Einsätze zur Notfallbekämpfung. Der Großbrand am 21. März, als ein Einfamilienhaus abbrannte, forderte die gesamte Kraft. Emotional belastend war eine Hilfeleistung, als ein Jugendlicher beim Überqueren der Bahngleise auf freier Strecke zu Tode kam. Zur Sprache kam als ernstes Problem die generell gefährdete Einsatzbereitschaft. Da die meisten der 35 Aktiven außerhalb der Gemeinde arbeiten, sind sie bei Tagesalarm nicht schnell genug zur Stelle, um in wenigen Minuten ausrücken zu können. Derzeit ist nur noch ein Mitarbeiter des Werkhofes unmittelbar im Ort verfügbar. Da auch beide Bewerber für das Bürgermeister-Amt anwesend waren, gab ihnen Kommandant Daniel Ebi den Hinweis, dieses Problem unmittelbar nach Amtsantritt zu bedenken. Vielleicht bringe eine Verpflichtung von Mitarbeitern der Verwaltung eine Lösung für Tagesalarme.

Als sehr erfolgreich schätzte Kommandant Ebi die Kinder- und Jugendarbeit ein. Sechs Jungen und zwei Mädchen gehörten der Kinder- und Jugendgruppe an. Das Angebot soll das Interesse wecken, um in wenigen Jahren wieder eine Jugendfeuerwehr ausbilden zu können. Den Kindern gefalle es, wenn sie regelmäßig Neues hören zur Brandbekämpfung, berichtete Jugendwart Daniel Philipp. Bewährt habe sich, dass die Kinder zu jeder Übungsstunde mit einem Feuerwehrauto abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht werden. Ebi appellierte dabei an jene jungen Mitglieder der Aktivmannschaft, die bisher keine weitere Funktion innehaben.

Dann meldete sich Jörg Schmidt zu Wort. Er wurde wegen Erreichens des 65. Lebensjahres in die Altersmannschaft versetzt. Er erklärte sich bereit, sich künftig der Kinderarbeit zu widmen, dazu benötigt er weitere Helfer, aber so wurde schnell ein Mitstreiter gefunden, der sich für diese Aufgabe engagieren wird. Kommandant Ebi kritisierte im Rückblick die Maschinisten, die nur ein Drittel der Bewegungsfahrten mit den Autos vorgenommen haben. Auch dass nur knapp 60 Prozent im Schnitt an Übungen teilgenommen haben, stellte sich als nicht zufriedenstellend dar. „Nahezu alle Kameraden gingen aus der eigenen Jugendfeuerwehr hervor,“ erinnere Ebi. „Daran sehen wir, wie wichtig Kinder- und Jugendarbeit für uns ist.“ Diesen Gedanken griff auch der ehemalige Bürgermeister Artur Bugger auf, der sich zu Beginn der Versammlung verabschiedete. Bürgermeister-Stellvertreter Harald Ebner verwies auf die Risiken, denen sich Feuerwehrleute aussetzen: „Solch engagierte Mitarbeit im Dorf ist wichtig, sonst lebt unsere Gemeinschaft nicht,“ meinte er.

