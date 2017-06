Schwörstadt Schwörstadt will mehr für den Überschwemmungsschutz tun

Der Gemeinderat Schwörstadt billigt den Haushaltsplanentwurf für 2017 – alleine 120 000 Euro sollen für den Überschwemmungsschutz investiert werden. Entlastung gibt es bei den Personalkosten: Diese sinken gegenüber dem Vorjahr um rund 35 000 Euro.

Schwörstadt – Einstimmig beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017. Der Entwurf sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5,6 Millionen Euro vor, davon entfallen rund 4,9 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 360 000 Euro auf den Vermögenshaushalt.

Vorausgegangen war der Abstimmung eine gut zweistündige Diskussion zwischen dem Gremium und Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat sowie Rechnungsamtsleiter Jürgen Kern. „Es war eine gute und wichtige Diskussion und ich hoffe auf einen Haushalt, mit dem wir etwas erreichen für die Gemeinde“, bilanzierte CDU-Vorsitzender Harald Ebner am Ende des Abends und fügte hinzu: „Was wir nicht haben, können wir auch nicht sparen.“

Auch wenn die stetige Aufgabenerfüllung vorerst gesichert erscheine, gelte es, Verbesserungen auf der Einnahmenseite zu prüfen und umzusetzen und eine Reduzierung auf der Ausgabenseite zu erzielen. Das Zahlenwerk von Kern sah im Gegensatz zum Vorjahr eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 134 910 Euro vor. Somit sei die Tilgung der Darlehen und die Finanzierung der Investitionen aus den laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushalts gesichert.

Eine Rücklagenentnahme sei nicht erforderlich, im Gegenteil könne den Rücklagen ein Betrag in Höhe von 154 910 Euro zugeführt werden. „Wir müssen und wollen in verschiedene Baustellen investieren“, erklärte die Bürgermeisterin und nannte Themen wie den Brandschutz, die Schule am Heidenstein, den behindertengerechten Zugang in Dossenbach, Sicherheitsmaßnahmen beim Regenüberlaufbecken, Breitband, Lösungen für das Schwimmbad und den Sport, den Spielplatz in Niederdossenbach und die hiesige Starkregenproblematik.

Die Personalkosten konnten wegen der niedrigeren Kosten für die Bürgermeisterin von rund 170 000 Euro auf 135 000 Euro gesenkt werden. Höher angesetzt wurden hingegen die Personalkosten für die Feuerwehr mit 3150 Euro (Vorjahr 1700 Euro). Darin enthalten sind die Übernahme der Führerscheinkosten durch die Gemeinde für einen Feuerwehrmann. Keine Zuschüsse gibt es für den Unterhalt der Schule am Heidenstein seit der Rückstufung zur Grundschule, dennoch muss das Gebäude bewirtschaftet werden. Kostenpunkt: 32 000 Euro Zu Buche schlagen auch die Kindergärten in Dossenbach (Zuschussbedarf: 126 500 Euro) und Schwörstadt (219 800 Euro). Übernommen hat Kern den Ansatz für den Unterhalt der Gemeindestraßen, jedoch 15 000 Euro für die Hollwanger Straße draufgepackt, die nach Abschluss des Baugebiets Zohlen saniert werden soll. Der Ansatz beträgt insgesamt 50 000 Euro. 35 000 Euro sind für Feld- und Wirtschaftswege eingeplant.

Als „ziemlich ausgedünnt“ bezeichnete Kern den Entwurf des Vermögenshaushalts. 20 000 Euro sind für die Sanierung der Schultoiletten eingeplant, 10 000 Euro für den behindertengerechten Abgang der Dossenbacher Kirche. Für die Baumaßnahmen zur Beseitigung der Starkregenproblematik stehen 120 000 Euro zur Verfügung, die bereits im Haushalt 2016 eingestellt waren. Kurz vor der Fertigstellung ist der Kinderspielplatz in Dossenbach, Kosten: 20 000 Euro. Nach Zuschüssen, Eigenleistungen und Spenden verbleiben für die Gemeinde rund 10 000 Euro. Einhellige Zustimmung gab es auch für den Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schwörstadt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 264 600 Euro.