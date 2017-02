Schwörstadt Schwörstadt hat die Wahl: Alle Infos zur Bürgermeisterwahl

Zum ersten Mal seit 32 Jahren wird am Sonntag nicht Artur Bugger als Sieger aus der Bürgermeisterwahl in Schwörstadt hervorgehen. Der neue Rathauschef heißt entweder Christine Trautwein-Domschat oder Matthias Strittmatter.

Die Wahl: Wahlberechtigt sind 1919 Bürger, bislang haben sich 184 für eine Briefwahl entschieden. Eingeteilt ist die Gemeinde in zwei Wahlbezirke. Stimmberechtigte aus dem Hauptort können ihr Kreuzchen im Foyer der Turn- und Festhalle machen, Stimmberechtigte aus Dossenbach können in der Ortsverwaltung Dossenbach zur Wahlurne gehen. Geöffnet haben beide Wahllokale von 8 bis 18 Uhr. Allzu lange sollte die Auszählung nicht dauern. „Wir gehen davon aus, dass, wenn alles gut läuft, das Ergebnis gegen 19 Uhr feststeht“, so Gemeindemitarbeiterin Beate Schneider auf Nachfrage. Als Wahlhelfer haben sich Mitglieder des Gemeinderats und Mitarbeiter der Verwaltung zur Verfügung gestellt.

Die Kandidaten: Christine Trautwein-Domschat hat bereits Anfang Dezember ihren Hut in den Ring geworfen. Erste Kontakte wurden jedoch schon viel früher geknüpft. Einen Tag nach dem überraschenden Rücktritt von Bugger Mitte September hatte Bürgermeisterstellvertreter Harald Ebner die parteilose Juristin, die mit ihrer Familie in Riedmatt wohnt und in Lörrach arbeitet, angerufen und gefragt, ob sie sich nicht vorstellen könne, zu kandidieren. Die 52-Jährige hatte bei der offiziellen Kandidatenvorstellung erklärt, dass sie sich für ein zaunloses Rheinschwimmbad und einen schnellen Weiterbau der A 98 einsetzen wolle. Wichtig seien ihr zudem die Weiterentwicklung der Gemeinde mit Wohn- und Gewerbeflächen sowie eine gute Infrastruktur für die Bürger. Trautwein-Domschat ist Mitglied bei den Hochrhein-Seglern und im Freundeskreis Fécamp aktiv.



Eine echte Wahl ermöglichte den Schwörstädtern dann Matthias Strittmatter. Knapp zwei Wochen nach Trautwein-Domschat ging die Bewerbung des 50-jährigen Kriminalbeamten ein. Strittmatter, der vor seiner Ausbildung bei der Polizei Koch gelernt und den elterlichen Betrieb geleitet hatte, lebt mit seiner Familie seit 20 Jahren in Grenzach-Wyhlen und engagiert sich unter anderem für die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke. Auch er möchte Schwörstadt vom Verkehr entlasten und das Rheinschwimmbad als sozialen Treffpunkt möglichst mit freiem Zugang zum Rhein erhalten. Wert legt er auf die Weiterentwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten und insbesondere einen offenen und transparenten Umgang mit den Bürgern und den Mitarbeitern. So will er, sollte er gewählt werden, eine Bürgersprechstunde einführen. Harald Ebner indes wird seinen Stellvertreterposten bald wieder räumen können. Er leitete die Geschäfte, seit Bugger am Ende einer Gemeinderatssitzung seinen Rücktritt bekannt gab und zunächst in den Urlaub verschwand.